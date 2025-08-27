Bogucki w środę na konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu Rady Gabinetowej pytany był m.in. o zapowiedź premiera Donalda Tuska odnośnie tego, że wiatraki będą powstawały i znaleziono sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować te działania.

Kancelaria Prezydenta RP: Weto można odrzucić, a nie omijać je rozporządzeniami

- Pan prezydent nie dopuszcza takiej sytuacji, w której weto prezydenckie, które może być oczywiście odrzucone kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z ustawą zasadniczą w polskim parlamencie, było obchodzone poprzez różnego rodzaju akty o charakterze wykonawczym. Tego rodzaju rozstrzygnięcia mają charakter niekonstytucyjny - powiedział.

W jego ocenie, takie działanie byłyby próbą omijania konstytucji i porządku prawnego oraz próbą wypaczenia polskiego ustroju. - Z woli narodu prezydent Rzeczypospolitej jest strażnikiem konstytucji, z woli narodu ma odpowiednie uprawnienia i prerogatywy i wszyscy, w tym premier polskiego rządu, powinni tych prerogatyw przestrzegać - podkreślił Bogucki.

"Wiatraki będą powstawały". Jaki pomysł na prezydenckie weto ma Donald Tusk?

Szef rządu w trakcie części otwartej Rady Gabinetowej poruszył kwestię zawetowanej tzw. ustawy wiatrakowej, która zawierała regulacje dotyczące budowy turbin wiatrowych oraz zapisy dotyczące przedłużenia mrożenia cen energii w czwartym kwartale br. - Mam informację, Panie prezydencie, że wiatraki będą powstawały i znaleźliśmy sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować nasze działania. Także weto będzie mało skuteczne. Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany - zwrócił się Tusk do Nawrockiego.