Rząd planuje podnieść kwotę, jaką ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dofinansowywane są wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Jak uzasadnia rząd, choć minimalne wynagrodzenie za pracę regularnie rośnie, to w ślad za nim nie podąża wzrost dopłat do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Ostatnia taka podwyżka miała miejsce w 2022 roku. „Rozbieżność we wzroście wymienionych kwot negatywnie wpływa na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, jak również naraża na utratę miejsca pracy, na otwartym rynku pracy, dotychczas zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych” – czytamy w uzasadnieniu do zmiany ustawy.

Stąd, rząd, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, proponuje podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. „Zachęci to pracodawców do przyjmowania nowych pracowników niepełnosprawnych i utrzymywania w zatrudnieniu obecnego personelu” – czytamy.

Podwyżka ma wynieść 15 proc. Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń wyniesie:

1) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 2 760 zł (dotychczas 2 400 zł);

2) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1 550 zł (dotychczas 1 350 zł);

3) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 575 zł (dotychczas 500 zł).

Dodatkowo, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te podwyższa się do następującej wysokości:

1) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 1 380 zł (dotychczas 1 200 zł);

2) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1 035 zł (dotychczas 900 zł);

3) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 690 zł (dotychczas 600 zł).