Górnicy z Lubelskiego Węgla Bogdanka skierowali pismo do zarządu o ustalenie minimalnego średniego wynagrodzenia w spółce. Ma ono wynieść ponad 13,5 tys. zł brutto z wyłączeniem dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Związkowcy liczą na szybkie podjęcie rozmów w tej sprawie.

Cztery związki zawodowe skierowały pismo do zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka w sprawie podniesienia płac. Jak uzasadniają decyzję?

W ich opinii LW Bogdanka znajduje się w "skomplikowanej" sytuacji rynkowej i jest obarczona zagrożeniami wynikającymi z braku polityki zagranicznej.

Ile chcą zarabiać górnicy?

W piśmie czytamy, że związkowcy wnoszą o ustalenie minimalnego średniego wynagrodzenia w spółce na poziomie 13 594 zł z wyłączeniem płac za pracę w godzinach nadliczbowych, co oznacza realnie obniżenie wysokości funduszu płac w stosunku do 2023 roku o 7,1 proc., czyli z poziomu 14 633 osiągniętego w 2023 r. do 13 594 w 2024 roku.

Ponadto w celu ustabilizowania poziomu płac wnoszą o przeliczenie stawek płacy zasadniczej w ten sposób, aby osiągnąć wspomniany postulowany poziom wynagrodzeń bez zmiany innych zmiennych składników płacy.

"Ponadto wnosimy o wliczenie części premii w stawki zasadnicze i pozostawienie jej na maksymalnym poziomie bazowym 15 proc." – czytamy.

Górnicy liczą na podjęcie rozmów do 16 lipca 2024 roku.

Walka o podwyżki

Przypomnijmy: 5 lipca podpisano protokół rozbieżności z negocjacji dotyczących wzrostu płac pracowniczych w 2024 roku. Dotyczył on ustalenia poziomu wzrostu minimalnego średniego wynagrodzenia w spółce – związkowcy postulują podniesienie wynagrodzeń zasadniczych o 15 proc.

Co zaproponowała Bogdanka?

"Wypłata nagrody doraźnej za pierwsze półrocze 2024 roku w średniej wysokości 2000 zł brutto na pracownika. Wypłata powyższej nagrody nastąpi do końca lipca 2024 roku" – czytamy w protokole rozbieżności.

Wyniki finansowe Bogdanki

W maju przedstawiono wyniki finansowe i produkcyjne Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I kwartał tego roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły 815,9 mln zł, EBITDA 162,5 mln zł, a EBIT 48,3 mln zł. Zysk netto osiągnięto na poziomie 42,8 mln zł. W tym czasie produkcja węgla handlowego wyniosła 1,9 mln ton, a sprzedaż 1,8 mln ron.

– Ostateczne wyniki finansowe spółki za I kwartał 2024 r. można ocenić pozytywnie, pomimo wyzwań jakie stawia przed spółką rynek sprzedaży węgla. Spółka w IQ zwiększyła produkcję i sprzedaż węgla handlowego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Istotny wpływ na odnotowane wyniki finansowe miała niższa cena sprzedaży węgla oraz zmniejszone zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spółka zachowuje zdolność do bieżącego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową, dzięki wcześniejszym i bieżącym pracom przygotowawczym, co umożliwia zwiększenie produkcji w razie potrzeby – powiedział Artur Wasilewski, z-ca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

"Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową, osiągnęła na koniec I kwartału 2024 r. 28,8 proc. udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 24,1 proc. " - czytamy w komunikacie.