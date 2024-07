Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny jednogłośnie poparła obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej. Zaproponowano w nim, by owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę po zmarłym małżonku, a do tego 50 proc. swojego świadczenia. Kwota wypłat nie będzie mogła być jednak wyższa niż trzykrotność wartości przeciętnej emerytury w Polsce.

Projekt przewiduje przepisy przejściowe – świadczenie to nie będzie dostępne od razu w pełnej kwocie. Wprowadzanie renty wdowiej będzie się odbywać stopniowo – początkowo będzie ona wynosić 15 proc. dodatkowego świadczenia, potem wzrośnie do 20 proc., a ostatecznie ma osiągnąć poziom 50 proc. Obecnie po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji, w tym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podpisało się pod nim ponad 200 tys. obywateli.

– Projekt jest realną szansą na poprawę sytuacji seniora po stracie współmałżonka – zaznaczyła na posiedzeniu komisji Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W mediach społecznościowych zamieściła zaś komentarz, że renta wdowia to wsparcie dla seniorów, ale także ulga dla ich dzieci i wnuków, na barkach których często spoczywa dziś pomoc finansowa dla rodziców lub dziadków.

Resort pracy oszacował, że w początkowym okresie obowiązywania ustawy na wypłatę świadczeń trzeba będzie przeznaczyć 8–10 mld zł rocznie.

W ubiegły czwartek komisja szczegółowo rozpatrzyła przepisy projektu i zdecydowała o wprowadzeniu do niego poprawek. Jedna z nich dotyczy vacatio legis. ZUS musi mieć czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do zmian.

Z kolei wiceprzewodnicząca komisji Urszula Rusecka (PiS) złożyła poprawki, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane. Dotyczyły one m.in. podniesienia z 50 proc. do 60 proc. wartości renty rodzinnej przy zbiegu prawa do świadczeń. Posłanka zapowiedziała, że poprawki zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości. ©℗