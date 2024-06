Dolnośląscy rodzice nie spieszą się z wysłaniem wniosków o 800+. O tej samej porze w ubiegłym roku ZUS było już ok. 60 tys. wniosków więcej niż obecnie. W skali całego kraju nadal nie złożono około 200 tys. wniosków. Tymczasem, jeżeli rodzice nie wyślą wniosku do końca czerwca stracą ciągłość wypłat i nie dostaną świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od czerwca.

Kiedy wypłata wyrównania?

Jeśli wniosek zostanie złożony w jeszcze czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania. Dlatego warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia.

- Po czerwcu prawo do świadczenia będzie już tylko przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – A to oznacza, że jeżeli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec. Wyjątkiem są rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące od narodzenia dziecka - dodaje Kowalska-Matis.

Rzeczniczka przypomina, że tylko rodzice i opiekunowie, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek, otrzymają przelew do 30 czerwca. Jeśli złożyli wniosek w maju lub czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie wraz z wyrównaniem od czerwca odpowiednio do 31 lipca lub 31 sierpnia. Natomiast, gdy złożą wniosek po 30 czerwca, to nie dostaną już wyrównania od czerwca.

800+ - kiedy wypłata?

800+ będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto, więc pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca tego roku i będzie trwał do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą nadal otrzymywać świadczenie muszą wysłać nowy wniosek.

Od stycznia do końca maja tego roku dolnośląscy rodzice dostali ponad 2 mld zł, w całym kraju ZUS wypłacił na dzieci 27,8 mld zł.

800+ na Dolnym Śląsku

W analogicznym okresie na Dolnym Śląsku największe kwoty były wypłacone w powiatach:

• Wrocławskim 491 mln zł,

• Świdnickim 101, 3 mln zł,

• Kłodzkim 89,2 mln; zł,

• Bolesławieckim 65,8 mln

• Legnickim 69,4 mln zł,

• Trzebnickim 68,2 mln zł,

• Lubińskim 73,6 mln,

• Głogowskim 60,6 mln zł,

• Wałbrzyskim 57,9 mln zł.

ZUS wypłaca średnio każdego miesiąca 800+ dla 510 tys. dolnośląskich dzieci, w kraju dla 6, 9 mln dzieci.

Rzeczniczka przypomina, że wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także przez portal Emp@tia.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.