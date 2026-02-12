Na stronie RCL Legislacja ukazał się nowy projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych inspektorów ITD. Ma on zastąpić przepisy obowiązujące od niemal ćwierć wieku. Obecnie funkcjonujący akt prawny z 2002 r. przestał odpowiadać rzeczywistości. Od 2011 r. zadania inspektorów w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego znacząco różnią się od obowiązków ich kolegów w inspektoratach wojewódzkich, a dotychczasowy system wymuszał poddawanie wszystkich pracowników identycznemu, szerokiemu wachlarzowi badań, niezależnie od specyfiki ich pracy.

Ujednolicenie zasad w zakresie badań

Głównym celem projektowanych zmian jest ujednolicenie praktyki kierowania na badania oraz precyzyjne rozróżnienie wymogów stawianych kandydatom na inspektorów od tych, którym podlegają czynni funkcjonariusze.

Podczas gdy kandydat, zatrudniony na stanowisku aplikanta, będzie musiał przejść pełen komplet badań obejmujący testy pracownicze, uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz dostęp do broni palnej, w przypadku doświadczonych inspektorów sytuacja ulegnie zmianie. Resort proponuje wprowadzenie trzech odrębnych skierowań, co pozwoli dopasować zakres diagnostyki do realnych potrzeb na danym stanowisku.

Nowe rozwiązanie zakłada, że inspektor będzie kierowany na badania dotyczące kierowania pojazdami uprzywilejowanymi lub posługiwania się bronią palną tylko wtedy, gdy faktycznie wynika to z jego obowiązków służbowych. Dotychczasowa praktyka często prowadziła do sytuacji, w których inspektorzy przechodzili nadmiarowe testy, co nie tylko generowało niepotrzebne koszty, ale i wydłużało ich nieobecność w pracy. Projekt daje też większą swobodę wojewódzkim inspektorom w planowaniu kontroli i decydowaniu, którzy pracownicy muszą posiadać specyficzne uprawnienia.

Ochrona przed zwolnieniem

Niezwykle istotną zmianą jest propozycja, która przewiduje, że uzyskanie orzeczenia o przeciwwskazaniach do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub posiadania broni nie będzie automatycznie skutkować utratą zdolności do wykonywania pracy na stanowisku inspektora. Jeśli tylko pozwolą na to możliwości organizacyjne, pracodawca będzie mógł przesunąć taką osobę do innych zadań, na przykład do kontroli prowadzonych wyłącznie w siedzibie przedsiębiorcy. Dzięki temu zdarzenia losowe wpływające na stan zdrowia nie będą musiały oznaczać natychmiastowego zwolnienia doświadczonego funkcjonariusza.

Projektowane rozporządzenie wprowadza także możliwość skierowania inspektora na badania okresowe w każdym czasie, jeśli dojdzie do nieprawidłowego użycia broni palnej lub gdy niezdolność do pracy spowodowana chorobą przekroczy 30 dni. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, przy czym badania rozpoczęte na podstawie starych skierowań zostaną dokończone według dotychczasowych zasad.