Przypomnijmy, że projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma charakter systemowy i odpowiada na wieloletni problem niedostosowania zasad ubezpieczeń społecznych do specyfiki pracy artystycznej. Artyści wykonują działalność zawodową w sposób ciągły, lecz przy nieregularnych, zmiennych i często niskich dochodach, co w praktyce prowadzi do przerw w opłacaniu składek albo całkowitego wypadania z systemu zabezpieczenia społecznego.

Ustawa ma wprowadzić mechanizm gwarantujący stałe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla artystów zawodowych, niezależnie od okresowych wahań dochodów, a także dopłaty do składek dla artystów o najniższych dochodach – do poziomu wynikającego z minimalnego wynagrodzenia za pracę.