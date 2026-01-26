Pomysł nie jest nowy. Pojawił się już za czasów minister Ewy Kopacz, kiedy zakładano reformę mającą przenieść przygotowanie praktyczne na etap studiów. Teraz pomysł powraca, z tym że w tle są oszczędności finansowe. Środowiska medyczne nie godzą się na takie podejście do sprawy. Dlatego, choć projekt w tej sprawie nie ujrzał jeszcze światła dziennego, już podejmują inicjatywę, która ma nie dopuścić do jego uchwalenia.

– Apelujemy o odstąpienie od tego pomysłu oraz o podjęcie rzeczywistego dialogu ze środowiskiem lekarskim – mówi Ewa Godlewska z biura ZK OZZL.