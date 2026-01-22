Patrycja Otto

Patrycja.otto@infor.pl

Na RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 stycznia 2026 r., który zmienia obowiązujące przepisy dotyczące ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytorów medycznych. To nowelizacja realizująca upoważnienie z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i odpowiadająca na wnioski pokontrolne NIK dotyczące funkcjonowania numeru alarmowego 112.

Usprawnienie w centrach powiadamiania medycznego

Jednym z głównych celów projektu jest skrócenie czasu obsługi zgłoszeń przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Obecnie dyspozytor medyczny, przyjmując wywołanie z numeru 112, otrzymuje już w chwili połączenia tzw. formatkę, czyli elektroniczny formularz z podstawowymi informacjami zebranymi przez operatora numerów alarmowych. Po jej weryfikacji dyspozytor prowadzi rozmowę z osobą wzywającą pomoc, przeprowadza wywiad medyczny i decyduje o zasadności zgłoszenia. Nowelizacja ma usprawnić ten proces tak, by zminimalizować ryzyko błędów i skrócić czas potrzebny na wysłanie zespołu ratownictwa medycznego.

Istotna zmiana dotyczy liczby prób nawiązania ponownego kontaktu z dzwoniącym, gdy połączenie zostanie przerwane. Obecnie dyspozytor ma obowiązek podjęcia trzech prób, po wejściu w życie rozporządzenia będą to tylko dwie. Po drugiej nieudanej próbie będzie mógł już wysłać zespół ratownictwa na miejsce zdarzenia. Według autorów projektu rozwiązanie to ma ograniczyć opóźnienia w interwencjach przy sytuacjach, w których szybka reakcja może decydować o życiu pacjenta.

Zespoły specjalistyczne do najcięższych przypadków

Resort zdrowia przyjął również postulaty środowiska medycznego dotyczące racjonalnego wykorzystania zasobów ratownictwa. Zespoły specjalistyczne będą kierowane przede wszystkim do najcięższych przypadków oznaczonych kodem pilności „KOD 1”. Natomiast w sytuacjach o niższym priorytecie (kod „KOD 2”) dyspozytorzy będą wysyłać głównie zespoły podstawowe. Ma to ograniczyć sytuacje, w których lekarze, zwłaszcza specjaliści medycyny ratunkowej, kierowani są do wezwań, gdzie ich obecność nie jest konieczna, a równocześnie brakuje ich przy naprawdę poważnych zdarzeniach.

Nowe przepisy przewidują także włączenie wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego w obsługę poważnych zdarzeń z użyciem substancji CBRNE (chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych) oraz HAZMAT. Główny dyspozytor medyczny będzie musiał niezwłocznie informować o takich przypadkach koordynatora wojewódzkiego, aby zapewnić właściwą koordynację medyczną i dostęp do dodatkowych sił oraz środków. Jak podkreśla resort, ten zapis to reakcja na rosnące ryzyko zdarzeń związanych z niebezpiecznymi substancjami i potrzeba zintegrowanej reakcji systemu ochrony zdrowia.

Uproszczenie obowiązków dyspozytorów

Jednocześnie uproszczono obowiązki informacyjne dyspozytorów. Po wejściu w życie rozporządzenia nie będą oni musieli osobno powiadamiać wojewódzkiego koordynatora o zadysponowaniu zespołu ratownictwa spoza własnego rejonu operacyjnego. Koordynator ma pełny wgląd w sytuację operacyjną za pośrednictwem systemu wspomagania dowodzenia, co sprawia, że dotychczasowy obowiązek tracił sens praktyczny.

Nowelizacja umożliwi dyspozytorowi wysyłającemu także uruchamianie jednostek współpracujących z systemem, na przykład służb wspierających działania ratowników w ewakuacji lub transporcie poszkodowanych. Zmiana ta ma szczególne znaczenie w sytuacjach masowych, gdy na miejscu zdarzenia potrzebne jest wsparcie logistyczne.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Projekt trafił do konsultacji.