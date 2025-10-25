Jak podaje RMF FM, awaria powoduje utrudnienia w koordynacji zespołów ratownictwa medycznego oraz w przepływie informacji między dyspozytorami, karetkami a szpitalami. Zespoły były kierowane do zgłoszeń w trybie awaryjnym.

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wydało komunikat, w którym poinformowało, że awaria trwała od godziny 8:13 do godziny 10:00. "Inżynierowie KCMRM podjęli kroki zmierzające do możliwie najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu' - czytamy w komunikacie

Informujemy: numer alarmowy 999 działał nieprzerwanie, a dyspozytorzy medyczni odbierali połączenia i dysponowali Zespoły Ratownictwa Medycznego w trybie awaryjnym.

Obecnie dyspozytorzy medyczni i zespoły ratownictwa medycznego pracują w trybie normalnej pracy.

Awaria numeru 999 i 112 sparaliżowała system ratownictwa. Procedura awaryjna zagraża Polakom
System Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa, lokalizację karetek oraz sprawną wymianę informacji między dyspozytorami, karetkami i szpitalami. Ratownicy utrzymują kontakt z dyspozytorem za pośrednictwem aplikacji na tabletach, obsługującej ten system.

To nie pierwsza taka awaria. Dochodziło do nich już w sierpniu i październiku. Za każdym razem system nie działał kilka godzin.