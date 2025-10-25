Jak podaje RMF FM, awaria powoduje utrudnienia w koordynacji zespołów ratownictwa medycznego oraz w przepływie informacji między dyspozytorami, karetkami a szpitalami. Zespoły były kierowane do zgłoszeń w trybie awaryjnym.

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wydało komunikat, w którym poinformowało, że awaria trwała od godziny 8:13 do godziny 10:00. "Inżynierowie KCMRM podjęli kroki zmierzające do możliwie najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu' - czytamy w komunikacie

Informujemy: numer alarmowy 999 działał nieprzerwanie, a dyspozytorzy medyczni odbierali połączenia i dysponowali Zespoły Ratownictwa Medycznego w trybie awaryjnym.

Obecnie dyspozytorzy medyczni i zespoły ratownictwa medycznego pracują w trybie normalnej pracy.

System Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa, lokalizację karetek oraz sprawną wymianę informacji między dyspozytorami, karetkami i szpitalami. Ratownicy utrzymują kontakt z dyspozytorem za pośrednictwem aplikacji na tabletach, obsługującej ten system.

To nie pierwsza taka awaria. Dochodziło do nich już w sierpniu i październiku. Za każdym razem system nie działał kilka godzin.