Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych dla Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dotyczyło ono pracodawcy zatrudniającego pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, który z uwagi na zbliżający się termin jego wygaśnięcia wystąpił o wydanie nowego dokumentu. Do czasu jego uzyskania, jego dotychczasowe orzeczenie zachowuje ważność przez sześć miesięcy na podstawie art. 6bb ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 ze zm.).

Co istotne, pracownik ten dysponuje zaświadczeniem lekarskim, o którym jest mowa w art. 16 ustawy. Przepis ten przewiduje, że osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności może pracować powyżej siedmiu godzin i 35 tygodniowo, jeśli na jej wniosek wyrazi na to zgodę lekarz wykonujący badania profilaktyczne pracowników. Powyższe zaświadczenie wyłączające stosowanie u niego skróconej normy czasu jest wydane bezterminowo. Pracodawca nie jest jednak pewny, czy ten dokument jest wiążący również w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie przez te sześć miesięcy wydłużonego okresu obowiązywania dotychczasowego orzeczenia.

BON wyjaśnia, że zaświadczenie wydane w oparciu o art. 16 ustawy, którego ważności nie określono, może być używane także w ciągu okresu wydłużenia ważności orzeczenia. Jeśli natomiast w nowym orzeczeniu dojdzie do zmiany stopnia niepełnosprawności lub jej przyczyny – co może sugerować zmianę stanu zdrowia pracownika – to wtedy zasadne wydaje się ponowne wnioskowanie o zaświadczenie z art. 16 ustawy.