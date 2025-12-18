Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755, z późn. zm.).

Więcej zajęć praktycznych na fizjoterapii

Projektowana regulacja przewiduje, że zmienią się zasady kształcenia w dwóch zawodach medycznych – fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Przyszli fizjoterapeuci na studiach mają mieć więcej zajęć praktycznych. – Kształcenie w większym stopniu ma odpowiadać na aktualne potrzeby rynku pracy, w szczególności poprzez ukierunkowanie zajęć realizowanych na studiach na kierunku fizjoterapia na kształtowanie umiejętności praktycznych – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zwiększona ma być m.in. liczba godzin zajęć z zakresu fizjoterapii klinicznej, a zmniejszona godzin poświęconych na nauki ogólne.

Z projektu wynika, że praktyki odbywane przez studentów w zakresie fizjoterapii klinicznej powinny obejmować wykonywanie pod nadzorem doświadczonego fizjoterapeuty czynności z udziałem pacjentów z zakresu min. ortopedii i traumatologii, kardiologii, pulmonologii oraz medycyny paliatywnej. Zgodnie z projektem absolwenci kierunku fizjoterapia powinni być lepiej przygotowani do pracy klinicznej już od pierwszych lat po studiach. Z tego powodu program zostanie zaktualizowany także o nową wiedzę medyczną, m.in. dotyczącą bólu przewlekłego oraz mechanizmów jego powstawania.

Koniec studiów po egzaminie dyplomowym

Inną istotna zmiana dotyczy egzaminu dyplomowego dla fizjoterapeutów. Zgodnie z projektem, oficjalną datą ukończenia studiów fizjoterapii będzie data złożenia tego egzaminu a nie - jak dotychczas - data zaliczenia ostatniej praktyki. Egzamin dyplomowy ma się składać z części teoretycznej (testowej), praktycznej przeprowadzanej w warunkach klinicznych z pacjentem oraz obrony pracy dyplomowej.

Przyszli ratownicy będą się uczyć zawodu w karetkach

W projekcie przewidziano także zmiany dotyczące standardu kształcenia ratowników medycznych. Na studiach pierwszego stopnia nie będą już realizowane śródroczne praktyki w dyspozytorniach medycznych – po zmianie prawa będą one się odbywać w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) oraz w zespołach ratownictwa medycznego, czyli w karetkach. Konsultacje projektu potrwają do 5 stycznia 2026 r.