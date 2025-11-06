Znamy laureatów XV edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Gala Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” odbyła się 5 listopada 2025 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przygotowania do finału konkursu trwały od wielu miesięcy, a Kapituła skrupulatnie analizowała zgłoszenia, by wyłonić laureatów w poszczególnych kategoriach.

Uroczystą galę poprzedziła debata ekspercka pt.: „Dynamika wzrostu płac w polskiej gospodarce – współczesny problem czy dziejowa sprawiedliwość”, gdzie eksperci omawiali korelację między wzrostem płacy a produktywnością pracy, inflacją oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw. W debacie wzięli udział m.in.: Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Piotr Wachowiak, Przemysław Litwiniuk Członek Rady Polityki Pieniężnej Polski oraz Elżbieta Chojna-Duch Narodowy Bank Polski. Wśród gości specjalnych znaleźli się Stefan Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Urszula Pasławska, posłanka i przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Laureaci XV edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

W kategorii Edukacja zwyciężyła firma Danone, który zapewniania pracownikom możliwości efektywnego rozwoju poprzez liczne programy edukacyjne takie jak m.in.: platformy szkoleń online, która zawiera blisko 600 kategorii tematycznych, Program Trenerów Wewnętrznych, Speed Learning, program doskonalenia języka angielskiego, coaching wewnętrzny czy globalny program DANONE & Microsoft AI Academy. Co istotne, Danone prowadzi też OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY "1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA" którego inicjatorem jest Fundacja Nutricia.

W kategorii Firma Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami zwyciężyła spółka Truvant Europe, która została wyróżniona za konsekwentne promowanie różnorodności i otwartości od 2017 roku. Przejawem otwartości jest program No Barriers skierowany do wszystkich pracowników firmy, niezależnie od obszaru, w którym pracują. W ramach programu firma zatrudniła 180 osób. Stanowią oni ponad 8 proc. wszystkich pracowników firmy. Spółka prowadzi też zatrudnianie osób różnych narodowości, osób obojga płci czy pracowników w różnym wieku, w tym osoby 50+.

W kategorii Firma przyjazna rodzicom zwyciężyła firma Link4 TU S.A., która ma szereg bardzo wszechstronnie rozbudowanych działań propracowniczych. Wśród nich znajdują się rozwiązania ułatwiające powrót do pracy i reintegrację z miejscem pracy rodziców po przerwach związanych z macierzyństwem. Firma umożliwia przejście na część etatu dla kobiet w ciąży i dla rodziców małych dzieci, umożliwienia pracownikom pracę w indywidualnym lub zadaniowym rozkładzie czasu pracy.

W kategorii Lider ESG nagrodę otrzymała spółka Energa, za długofalowe, konsekwentne i wyjątkowo holistyczne działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, wprzęgnięte w zarządzanie przedsiębiorstwem. Energa posiada zintegrowaną Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2025-2035, którą wdraża z ORLEN SA. Energa już dziś spełnia wymagania unijnej Dyrektywy CSRD. Firma prowadzi liczne programy edukacyjne, społeczne i wolontariackie. Energa promuje różnorodność, dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników oraz rozwój ich kompetencji. Firma stawia na kulturę dialogu, współpracy i poczucia bezpieczeństwa.

W kategorii Motywacja nagrodę otrzymuje firma Benefit Systems. Nagroda została przyznana za wdrożenie kompleksowego i zróżnicowanego pakietu benefitów – obecnie obejmuje on ponad 30 rozwiązań wspierających zdrowie psychofizyczne, rozwój zawodowy i osobisty, równowagę między życiem prywatnym a zawodowym oraz realizację codziennych wyzwań. Do świadczeń zewnętrznych należą m.in. ubezpieczenie zdrowotne i na życie, prywatna opieka medyczna, usługa konsjerża czy program SmartLunch. Z kolei rozwiązania wewnętrznie to karta MultiSport, program wellbeingowy Multi.Life czy kafeteria MyBenefit.

W kategorii MŚP nagrodę otrzymuje firma Stolarstwo Tomasz Wróbel za system podnoszenia kwalifikacji oraz działania integracyjne i sprzyjające work-life balance. Firma propaguje ideę kształcenia się przez całe życie. Firma organizuje i finansuje wyjazdy w rejony turystyczne Polski dla pracowników i ich rodzin, jak też inne wydarzenia integracyjne. Przedsiębiorstwo zapewnia pracownikom i ich rodzinom m.in. pakiety kulturalne, edukacyjne i sportowe. Firma zadbała także o warsztaty w zakresie niedyskryminacji, zabiega o równość kobiet i mężczyzn jak również niwelowanie różnic płacowych kobiet i mężczyzn.

W kategorii Programy stażowe nagrodę otrzymuje Nestlé Polska S.A. za szereg programów stażowych. Firma realizuje Program Praktyk Letnich Nestlé, poprzez dwie ścieżki: Business Internship w biurze Nestle Polska oferuje całoroczne staże i udział w globalnych i lokalnych inicjatywach, w tym organizowanych z UNESCO czy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości jak też program #NestlédlaNauki.

W kategorii Rozwój i cyfryzacja wyróżnienie zdobywa firma Tokai COBEX Polska za konsekwentne wdrażanie rozwiązań z zakresu cyfryzacji, które usprawniają codzienną pracę, zwiększają transparentność procesów, wspierają rozwój kompetencji i podnoszą komfort pracowników. Przejawami są m.in. cyfryzacją procesów administracyjnych, produkcyjnych i operacyjnych i stosowanie cyfrowych narzędzi HR oraz rozwijanie nowoczesnej kultury pracy.

W kategorii Wolontariat wygrywa Grupa Żabka, która stworzyła program wolontariatu opartego na dwóch filarach. Pierwszy to wolontariat kompetencyjny, w którym pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z organizacjami społecznymi, rozwijając przy tym własne umiejętności i poczucie sprawczości. Drugim filarem jest wolontariat zespołowy – działania, które nie tylko integrują zespoły, ale przede wszystkim przynoszą realne i trwałe efekty. Szczególnym elementem wolontariatu Grupy Żabka jest projekt mentoringowy w ramach programu „Dobry Staż w Żabce. Grupa organizuje rocznie średnio 16 akcji zespołowych, w których bierze udział od 20 do 50 osób. Wspólnie przeznacza średnio ponad 1200 godzin na inicjatywy pomocowe.

W kategorii Zdrowie nagrodę otrzymuje PepsiCo za tworzenie i realizację programów, które wspierają pracowników w obszarach zdrowia fizycznego, psychicznego, profilaktyki, aktywności sportowej oraz równowagi rodzinno-zawodowej. Przykładami programów są webinary dotyczące: zdrowia kobiet i mężczyzn, zaburzeń odżywiania, endometriozy czy niepłodności. PepsiCo promowanie ruchu poprzez wyzwania sportowe, w których uczestnicy zbierają kroki i kilometry na cele charytatywne, zorganizowanie wspólnie z Fundacją DKMS rejestracji dawców szpiku jak też zorganizowanie zbiórki krwi. W firmie jest dostępna Linia Wsparcia Pracowników EAP, dzięki której pracownicy i ich rodziny mają natychmiastowy dostęp do szerokiego grona ekspertów.

Decyzją Rady Konkursu została przyznana Nagroda Specjalna, którą otrzymuje Polska Organizacja Turystyczna (POT), która wnosi ogromny wkład w kształceniu kadr branży turystycznej. Otwiera drzwi przed studentkami i studentami uczelni oraz wydziałów turystyki organizując praktyki i staże studenckie. POT kształci i przygotowuje pracowników bazy hotelarskiej i gastronomicznej dostarczając wiedzy na temat upodobań gości z miejsca do rozwijania nowoczesnego biznesu, czyli różnych stron Europy i świata. Organizacja promuje nasz kraj jako bezpieczny, przyjazny, gościnny oraz atrakcyjny poznawczo. Poprzez aktywność na całym świecie, stanowi zachętę nie tylko dla turystów, ale także dla inwestorów szukających interesującego również do tworzenia nowych miejsc pracy.

W Konkursie wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali:

Tomasz Pietryga , redaktor naczelny Dziennika Gazeta Prawna. Nagroda została przyznana za konsekwentne promowanie rozwiązań legislacyjnych i systemowych sprzyjających unowocześnianiu gospodarki oraz rozwijaniu przedsiębiorczości, a w rezultacie stymulowaniu pożądanych postaw pracodawców i poszerzaniu rynku pracownika.

, redaktor naczelny Dziennika Gazeta Prawna. Nagroda została przyznana za konsekwentne promowanie rozwiązań legislacyjnych i systemowych sprzyjających unowocześnianiu gospodarki oraz rozwijaniu przedsiębiorczości, a w rezultacie stymulowaniu pożądanych postaw pracodawców i poszerzaniu rynku pracownika. Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu", szef "Super Biznesu" i superbiz.pl. Nagrodę otrzymuje za wieloletnie popularyzowanie tekstów propagujących zdrowy rozsądek w gospodarce i systemowe rozwiązania, które powinny funkcjonować w życiu publicznym, jak też za wrażliwość na tematykę dotyczącą społecznie odpowiedzialnych postaw pracodawców oraz opisywanie problemów rynku pracy.

Kapituła konkursu

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni, m.in.: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Patroni i partnerzy wydarzenia

Patronatem Honorowym inicjatywę w tym roku objęły: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Główny Urząd Statystyczny.

Partnerami Merytorycznymi Konkursu są: Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Spraw Obywatelskich, ESG Pro, Warsaw Enterprise Institute, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Humanites, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Our Future Foundation, Fundacja Moc Pomocy, Instytut Psychologii Stresu, Fundacja Grand Press, Hubmedia, FAPA, Fundacja Instytut Pokolenia, Instytut Staszica, Instytut Biznesu i Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Partnerem Strategicznym Konkursu był: Narodowy Bank Polski

Mecenasami Gali Finałowej byli: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa Grupa Spożywcza, AGRO Aplikacje, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami byli: AMS oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

O Konkursie

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez liczne grono organizacji pozarządowych, think tanków oraz uczelni.

Celem Konkursu jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Konkurs promuje dobre wzorce pracodawcy, m.in. społeczne zaangażowanie, promowanie projektów wolontariackich, dostępność i inkluzyjność firmy. W dzisiejszych czasach odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa rozwijają także programy stażowe, edukują swoich pracowników i dbają o ich zdrowie.