Senat bez poprawek przyjął dzisiaj nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada, że od 1 stycznia 2026 r. zacznie działać – na razie w ograniczonym zakresie – centralna e-rejestracja. Ustawa przewiduje, że będzie wdrażana etapami.

W pierwszej kolejności pacjenci umówią się tą drogą na wizyty do kardiologa oraz na badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz mammograficzne – w programie profilaktyki raka piersi. W sierpniu 2026 do Centralnej e-rejestracji dołączą kolejne obszary: choroby naczyń, choroby zakaźne, endokrynologia, hepatologia, immunologia, mukowiscydoza, nefrologia, neonatologia i pulmonologia. Pełne wdrożenie systemu centralnej e-rejestracji dla wszystkich rodzajów świadczeń nastąpi na koniec 2029 roku.

Centralna e-rejestracja pacjentów. Szybsze umawianie wizyt u lekarza

Dzięki e-rejestracji pacjenci będą mogli w jednym miejscu wyszukać dowolny termin we wszystkich placówkach, co przyspieszy i usprawni proces umawiania wizyt. Ustawa przewiduje jedną wspólną kolejkę oczekujących. Pacjent będzie mógł określić preferencje dotyczące terminu, lekarza czy placówki, a system zaproponuje najbliższy wolny termin wizyty.

Ten zostanie przydzielony zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami (np. prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością) oraz wybranymi kryteriami. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie – jak obecnie – na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę.

E-rejestracja umożliwia łatwe odwoływanie wizyt lekarskich online

Za pomocą smsa pacjenci otrzymają przypomnienie o umówionej konsultacji czy badaniu, a sami w ten sam sposób lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta będą mogli w uzasadnionych przypadkach szybko odwołać wizytę. - Centralna e-rejestracja przyniesie też korzyści dla personelu medycznego, ponieważ zautomatyzuje proces umawiania wizyt – przekonywał w Senacie Tomasz Maciejewski, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację ochrony zdrowia.

Po wejściu w życie przepisów będzie można zapisać się do lekarza przez Internetowe Konto Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailem.

Pilotaż centralnej e-rejestracji. Testy systemu w placówkach medycznych

Do końca 2025 roku trwa pilotaż Centralnej e-Rejestracji, w ramach którego zapisy do kardiologa oferuje 129 placówek, 89 na mammografię a 57 na cytologię. - W tej chwili mamy już za sobą ponad milion omówionych wizyt, z czego tylko 470 tysięcy to te, o których informacje przekazali nam świadczeniodawcy. Pozostała część to wizyty umówione poprzez wszystkie dostępne obecnie kanały – od systemu gabinetowego, przez Internetowe Konto Pacjenta, mojeIKP, aż po gabinet.gov.pl. Wiemy również, że dzięki systemowi e-rejestracji odwołano 10 proc. wizyt, które w przeciwnym razie byłyby przez pacjentów niewykorzystane – tłumaczył w Senacie wiceminister Maciejewski. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.