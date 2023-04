Czy załamanie na rynku kredytów hipotecznych to już przeszłość?

Czy ceny mieszkań spadają, nie zmieniają się, a może rosną?

Jak na kupowanie mieszkań wpływa zapowiedź nowego programu rządowego?

U nas w biurze obserwujemy ogromne poruszenie od stycznia. Jakby styczeń był takim magicznym punktem i coś się wielkiego zmieniło. Tak naprawdę fakty się nie zmieniły, stopy procentowe nie spadły. Sytuacja na rynku jakoś drastycznie się nie poprawiła. Natomiast nastroje zdecydowanie się poprawiły. Masa osób zdecydowała, że 2023 rok to jest ich rok na zakup nieruchomości. Widzimy to też w przełożeniu na klientów, którzy kupują już dzisiaj, widzimy to wśród klientów, którzy przygotowują się do programu, o którym już wspomniałeś, czyli do Bezpieczny kredyty 2% - mówi Honorata Skrzypek – Komorowicz.

Jest ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o zachowania społeczne, bardzo dużo klientów, którzy decydują się na zakup dzisiaj, nie twierdzi, że będzie dobrze. Oni twierdzą, że będzie źle i to jest ostatni moment, żeby nieruchomości dzisiaj kupić. Bardzo obawiają się, słusznie zresztą, wzrostu cen – dodaje Skrzypek – Komorowicz.

Zmieniła się rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego w kwestii liczenia zdolności kredytowej. Faktycznie zdolność kredytowa jest dzisiaj istotnie lepsza. Jeszcze daleko nam do zdolności kredytowych z czasów pandemii. Mimo wszystko na przeciętne gospodarstwo domowe ten wzrost zdolności kredytowej jest zauważalny. To są różnice rzędu na kilkudziesięciu tysięcy złotych – komentuje Honorata Skrzypek – Komorowicz.

