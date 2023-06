Gośćmi Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" są Monika Bronicka oraz Kamil Olechniewicz z Avison Young.

Ze względu na duży popyt na nieruchomości zarówno komercyjne, jak i mieszkaniowe, patrząc na strukturę oraz zużycie funkcjonalne budynków istniejących, widoczny jest trend zmiany funkcji albo wyburzenia budynków komercyjnych w Polsce. Ma to miejsce w Warszawie oraz w miastach regionalnych. Związane jest to z rygorystycznymi standardami ESG, chęcią obniżenia kosztów utrzymania i użytkowania istniejących budynków, a także ze względu na ogromny popyt na mieszkania – mówi Monika Bronicka.

Nie maleją wymagania, jeżeli chodzi o wizualne aspekty o to, jak budynki wyglądają, jak się prezentują, w jaki sposób można je użytkować czy też readaptować. W związku z powyższym w wybranych przypadkach czasami lepiej jest starszy budynek wyburzyć lub zmienić jego funkcję, z uwagi na to, że on już odbiega standardem od tych nowoczesnych biurowców klasy A. W tym kontekście ta zmiana funkcji może okazać bardziej opłacalna niż dalsze utrzymywanie coraz mniej atrakcyjnej i trudniejszej do wynajęcia powierzchni – dodaje Kamil Olechniewicz.

Monika Bronicka, Head of Valuation and Advisory w Avison Young.

Kamil Olechniewicz, Project Manager (Instalacje Elektryczne), Technical Advisory & Project Management w Avison Young.