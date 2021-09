"Wiedza pozwala świadomie wykorzystywać technologie" podkreśla Anna Worwa w rozmowie z Tomaszem Jurczakiem (gazetaprawna.pl). Jak transformacja cyfrowa firmy wpływa na jej pracowników? Jakich błędów powinien unikać pracodawca? Kto ponosi odpowiedzialność za wdrażane rozwiązania technologiczne?

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie", poświęconego relacjom na styku człowiek-technologia i bezpieczeństwu pracowników i klientów w obliczu transformacji cyfrowej w biznesie.

Jakich błędów unikać rozpoczynając transformację cyfrową w firmie?

Często jest tak, że organizacje bardzo mocno skupiają się na kliencie i zapominają o pracownikach, którzy są kluczowym elementem wartościującym firmę. Są to też przede wszystkim ludzie, którzy tę firmę reprezentują, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji.

Zgadzam się ze stwierdzeniem, że pracownicy to bardzo istotny komponent cyfrowej transformacji, na który zawsze trzeba zwracać uwagę – podkreśla Anna Worwa.

W jaki sposób zapobiegać obawom pracowników przed transformacją cyfrową?

Jeżeli chodzi o transformację cyfrową, na pewno przynosi ona wiele korzyści i nie należy się jej bać. Myślę, że kluczowym elementem jest szkolenie, przekazywanie informacji oraz jasnych instrukcji dla pracowników. Wiadomo, że człowiek boi się tego, co jest nowe i pierwszym odruchem jest obawa przed utratą tego, co już się ma – zauważa Worwa.

Jak transformacja cyfrowa firmy wpływa na jej pracowników?

Myślę, że transformacja cyfrowa to szereg elementów, które wpływają pozytywnie na pracowników. Mogą pozytywnie wpływać na ich sposób pracy i na ich wydajność.

Na co należy na pewno zwracać uwagę, jako pracodawca, to żeby przygotować tych pracowników i dać im materiały, narzędzia do tego, aby mogli się przyzwyczaić do nowych procesów, które zachodzą w firmie, do nowego podejścia do klienta – wyjaśnia Worwa.

Anna Worwa - dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Ariadnext. Temat nowych technologii i bezpieczeństwa w sieci towarzyszy jej od początku kariery. Doświadczenie zdobywała pracując w takich firmach, jak: IDEMIA, Feedzai czy IBM, obserwując trendy i rozwój procesu cyfrowej transformacji. Wierzy, że rozwiązania do identyfikacji tożsamości cyfrowej zmieniają sieć w lepsze miejsce i są absolutnym must-have dla wielu firm na rynku, szczególnie w dobie pandemii.