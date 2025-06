Wyposażenie reaktora testowego jest pełnowymiarowym modelem modułu reaktora LDR-50. Instalacja pilotażowa różni się jednak od rzeczywistej jednostki LDR-50, ponieważ nie będzie zawierać paliwa jądrowego w rdzeniu reaktora. Zamiast tego woda w pętli reaktora będzie podgrzewana przez elektryczne elementy oporowe, zapewniając około jednej dziesiątej rzeczywistej mocy wyjściowej reaktora LDR-50.

Reaktor Steady Energy zmieści się w całości w hali turbin i nie wpłynie na wygląd zewnętrzny budynku. Komercyjne reaktory zostaną ostatecznie zbudowane pod ziemią, podobnie nie wpływając na krajobraz miasta.

‍Będzie to pierwszy przypadek fizycznego testowania modułu reaktora w pełnej skali, poza środowiskami symulacyjnymi, przed faktyczną budową.

- Minimalizujemy ryzyko związane z kosztami i czasem, dokładnie testując ciepłownię przed jej sprzedażą. Prywatni inwestorzy postrzegają takie podejście jako główny powód, by nam zaufać - mówi Tommi Nyman, CEO Steady Energy. - Naszym celem jest rynkowa mała energia jądrowa, którą można zbudować bez dotacji - dodaje Nyman.

‍- Głównym celem instalacji pilotażowej jest wykazanie, że podstawowy pasywny system bezpieczeństwa LDR-50 działa skutecznie w pełnej skali - mówi Antti Teräsvirta, kierownik projektu Steady Energy dla instalacji pilotażowej. - To fantastyczne, że reaktorpilotażowy będzie zlokalizowany w Salmisaari, dokładnie tam, gdzie niedawno zaprzestano wykorzystywania węgla - komentuje Olli Sirkka, dyrektor generalny Helen. - Jako właściciele możemy uważnie śledzić rozwój instalacji i, jako bonus, zyskać około sześciu megawatów dodatkowej bezemisyjnej mocy do naszej sieci.

‍Firma Helen zakończyła wykorzystywanie węgla do produkcji energii wiosną tego roku wraz z zamknięciem elektrowni węglowej Salmisaari, zmniejszając emisję dwutlenku węgla w Helsinkach o około 30 procent. Firma dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 r. i całkowicie wolnej od spalania produkcji energii do 2040 r.

LDR-50 firmy Steady Energy

Reaktor LDR-50 firmy Steady Energy ma moc 50 MW termicznych. Można go zastosować w ciepłownictwie systemowym i procesach przemysłowych. Jest rozmiaru kontenera, buduje się go pod ziemią. Koszt energii wygenerowanej przez LDR-50 (LCOH) wynosi poniżej 40 euro/MWh. Wydajność bliska 100 proc. Technologia charakteryzuje się brakiem emisji CO2, ślad węglowy w całym okresie eksploatacji zbliżony jest do morskiej energetyki wiatrowej.

LDR-50 to reaktor lekkowodny, wymiana paliwa następuje co 2-3 lata. Zawiera tylko kilka ruchomych części, co wpływa na bardzo niskie temperatury i ciśnienie.

O Steady

Steady Energy to fińska firma technologiczna z siedzibą w Espoo, opracowująca reaktor jądrowy wyłącznie na potrzeby wytwarzania ciepła. Jej prezesem jest Tommi Nyman. Została założona w 2023 r., obecnie zatrudnia 40 pracowników.