Dobre skomunikowanie z Poznaniem oraz sąsiadującymi miejscowościami zapewnia m.in. oddany do użytku w 2022 roku Węzeł Przesiadkowy Rokietnica. To miejsce zlokalizowane w sercu gminy, które ma pozwolić na wykorzystanie potencjału zintegrowanego transportu publicznego, ruchu rowerowego oraz kolei.

Otwarta na początku 2025 roku ROKO_stacja jest odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. W nowoczesnych wnętrzach wyremontowanego budynku starego dworca PKP, zaplanowano zajęcia aktywizujące, integrujące i rozwijające umiejętności społeczne.

Największym wydarzeniem integrującym lokalną społeczność jest impreza plenerowa „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć” organizowana co roku w pierwszą sobotę września. Zwieńczeniem całodniowego wydarzenia pełnego stoisk, warsztatów i lokalnych prezentacji oraz różnego rodzaju występów na scenie głównej jest degustacja rumpucia – słynnej rokietnickiej zupy wpisanej na Listę Produktów Tradycyjnych oraz koncert gwiazdy wieczoru.

Władze Gminy kładą nacisk na rozwój przestrzeni zielonych z miejscami odpoczynku, ścieżkami rowerowymi, alejkami, placami zabaw i obiektami sportowymi. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się pumptrack, skatepark, place zabaw, czy kompleksy boisk sportowych, w tym największy – w Rokietnicy, w skład którego wchodzi pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, boisko „ORLIK” z polem do gry w piłkę ręczną, 2 boiskami do koszykówki, rzutnią do pchnięcia kulą oraz skocznią w dal.

Na terenie Gminy Rokietnica, przy Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działa biogazownia. Władze gminy przystąpiły do budowy własnej biogazowni, która będzie działała bezpośrednio przy oczyszczalni ścieków. Będzie to instalacja, w której w kontrolowany i bezpieczny dla środowiska sposób odzyskuje się energię z frakcji wsadowej. Do instalacji trafiać będą bioodpady zbierane od mieszkańców. Wytworzona w biogazowni zielona energia elektryczna (w 80%) i cieplna (w 40%) ma być wykorzystana na potrzeby działania kompleksu odpadowo-ściekowego Gminy Rokietnica zarządzanego przez gminną spółkę – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, co znacząco obniży koszty jego funkcjonowania.

Jednymi z najważniejszych zasobów krajobrazowych gminy są Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Jezioro Kierskie Małe.

