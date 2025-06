Atrakcyjne tereny inwestycyjne

Gmina oferuje dobrze przygotowane tereny inwestycyjne, zlokalizowane w strategicznych punktach – m.in. w Dębskiej Woli i Woli Morawickiej. Grunty te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych i wojewódzkich, z szybkim dostępem do Kielc, drogi ekspresowej S7 oraz portu lotniczego w Masłowie. Szczególną uwagę inwestorów przyciąga obszar w Dębskiej Woli, włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Teren ten obejmuje łącznie 8,4391 ha. Kolejny duży kompleks gruntów inwestycyjnych w Dębskiej Woli, zlokalizowany w pobliżu torów kolejowych, to teren o łącznej powierzchni 21,1513 ha. Zgodnie z miejscowym planem, przeznaczone są one również pod zabudowę produkcyjną, magazynową i składową. Z kolei w Woli Morawickiej na inwestorów czekają działki o łącznej powierzchni 3,7759 ha przeznaczone pod usługi komercyjne. Tereny te objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a większość działek została już uzbrojona w niezbędne media – wodę, kanalizację i prąd.

Dzięki korzystnej lokalizacji, dobrej infrastrukturze i przychylności władz samorządowych, swoje zakłady ulokowały tu m.in.: ANNA-BUD – lider w branży budowlanej, Poldaun – producent wyrobów pościelowych z eksportem do Europy, Dafi – Formaster Group – znany producent filtrów i dzbanków do wody, Termetal - cynkownia ogniowa wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz Promontin – wykonawca sieci rurociągowych.

Oferta dla mieszkańców

Gmina Morawica to nie tylko dobre miejsce do prowadzenia biznesu, ale także do życia. Rozwinięta infrastruktura, wysoka jakość edukacji, nowoczesna opieka zdrowotna oraz liczne tereny rekreacyjne sprawiają, że jest to region atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i ich pracowników. Coraz więcej firm dostrzega ten potencjał – w ostatnich latach powstały nowe zakłady produkcyjne i usługowe, a lokalna gospodarka dynamicznie się rozwija. Gmina nie zwalnia tempa i stale rozbudowuje swoją ofertę inwestycyjną. Na zainteresowanych czeka koncepcja budowy pola golfowego i akademii mini-golfa w partnerstwie publiczno-prywatnym.

