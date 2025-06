W mieście znanym z industrialnego dziedzictwa, natura zyskuje na znaczeniu. Katowice stawiają na przestrzenie jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom i lepsze dla środowiska. Obcowanie z przyrodą w miejskich lasach, parkach oraz wypoczynek nad wodą to jest to, co mieszkańcy Katowic cenią najbardziej. Zobaczcie jak bardzo zielone są Katowice.

Zielone Katowice Katowice są jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Ponad 40% powierzchni zajmują lasy, w tym pozostałości prastarej Puszczy Śląskiej z dwoma rezerwatami przyrody: Ochojec i Las Murckowski. - Aktywny wypoczynek w katowickich lasach ułatwia sieć szlaków pieszych i rowerowych, specjalnie przygotowane wiaty turystyczne, miejsca do biwakowania, tablice edukacyjne. W ubiegłym roku udostępniliśmy rowerzystom pierwszą w naszym mieście velostradę, która cieszy się ogromną popularnością – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Odcinek o długości blisko 4,5 km łączy istniejącą infrastrukturę rowerową (Katowice mają jej ponad 200 km) w dzielnicach Brynów i Giszowiec, skąd – oczywiście rowerem – blisko już do zabytkowego Nikiszowca. /> /> W mieście jest też wiele parków, z których największymi i najpopularniejszymi są Park Kościuszki i Dolina Trzech Stawów – przez nią przejeżdża velostrada. Oba parki położone po południowej stronie śródmieścia, różnią się nieco charakterem. Park Kościuszki jest starym, zabytkowym parkiem miejskim, o urozmaiconej rzeźbie terenu i ozdobnej roślinności. Można w nim zobaczyć obecnie remontowany urokliwy drewniany kościółek św. Michała Archanioła z 1510 r., słynną wieżę spadochronową oraz pomnik Kościuszki. Są place zabaw, a zimą naturalny tor saneczkowy. Park w Dolinie Trzech Stawów jest ulubionym miejscem rekreacji dla wielu katowiczan – znajdziemy tu prawie czterokilometrową rolkostradę, trasy rowerowe i biegowe, wypożyczalnię kajaków i zagospodarowaną plażę z kąpieliskiem. Nieopodal znajduje się lotnisko sportowe na Muchowcu, a pobliskie łąki są miejscem organizowania popularnych festiwali muzycznych, m.in. OFF Festival Katowice. /> /> Nie tylko Tatry Chcecie odwiedzić Dolinę Pięciu Stawów? Nie musicie wcale jechać w Tatry. Katowice również mają swoją dolinę Pięciu Stawów, którą tworzą: Morawa, Borki i trzy Hubertusy. Stawy w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Szopienice-Borki" powstały w miejscu dawnych wyrobisk piasku, który wydobywano na potrzeby górnictwa. Teren przechodzi rewitalizację – w ubiegłym roku mieszkańcom udostępniono drugą plażę oraz alejki spacerowe. Wcześniej miasto wybudowało stanicę żeglarską, którą opiekują się harcerze i zagospodarowało plażę w południowej części stawu Morawa. Kompleks jest położony w północno-wschodniej części Katowic i obejmuje ok. 157 ha stawów i ich otoczenie, usytuowanych w dolnych odcinkach dolin rzecznych Brynicy i Rawy. Co godne podkreślenia woda w stawach posiada pierwszą klasę czystości. Warto również przypomnieć o realizacjach zielonych inwestycji w centrum Katowic z ostatnich lat. Dziś, mało kto już pamięta, że jeszcze kilka lat temu ul. Dworcowa była ogromnym parkingiem. Dzisiaj to deptak, z ogródkami restauracyjnymi, fontanną i ponad 50 drzewami. Zieloną metamorfozę przeszła także ul. Warszawska. W ramach przebudowy części tej ulicy zasadzonych zostało 70 drzew, ponad 2,6 tys. sztuk krzewów, przeszło 2,7 tys. sztuk bylin i traw oraz 192 pnącza. Zielone zmiany w centrum Katowic zostały zapoczątkowane na al. Korfantego. Pod koniec 2021 r. kiedy to rozpoczęto zawężanie jezdni na odcinku pomiędzy Rondem im. gen. Ziętka, a katowickim rynkiem by zrobić miejsce dla drzew i krzewów, które dzisiaj tworzą zielony szpaler tej reprezentacyjnej części stolicy województwa śląskiego. Jest wiele powodów by odwiedzić Katowice – zielona transformacja tego miasta jest jednym z nich.