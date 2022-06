O samorządności możemy mówić wtedy, kiedy samodzielnie możemy podejmować decyzje. Natomiast w momencie, kiedy brakuje środków, musimy korzystać z innych źródeł finansowania, które nadal wymagają wkładu własnego. A wkład własny pochodzi głównie z kredytów, które są teraz bardzo drogie. I nie jest to dobry czas na zaciąganie zobowiązań. Oczywiście jest Program Inwestycji Strategicznych – to możliwość sięgania po dodatkowe środki, które płyną z budżetu państwa . Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że to wtedy już nie my decydujemy, co, kiedy i jak chcemy realizować, tylko musimy się wpisać w odpowiednią oś kredytową, która aktualnie w konkursie jest udostępniona. To prowadzi do klientelizmu. Natomiast jeżeli chodzi o inwestorów zewnętrznych, to jak najbardziej klientel jest istotne z punktu widzenia miast. Nawet tych, które mają poczucie, że osiągnęły poziom optymalny.

Nakłada się wiele skumulowanych zmian, które mają negatywny wpływ na finanse samorządowe. A przypadek Warszawy ma jeszcze dodatkowo swoją specyfikę. Ostatnie zmiany podatkowe w ramach Polskiego ładu, które zostały zaproponowane przez obóz rządzący, dokładają jeszcze więcej obciążeń Warszawie – zmiany w podatku , janosikowe. Konstrukcja sposobu finansowania JST zawsze była niekorzystna dla stolicy, niezależnie od władzy, ale nigdy nie było aż tak źle. Nawet jeżeli zmiany mają być kompensowane innymi mechanizmami, to dalej jest to różnica skali. Przy kolejnych kryzysach i tak powoduje to jeszcze głębsze straty. Covid-19, inflacja, napływ uchodźców z Ukrainy – większości samorządów będzie ciężej, ale dla nas to jest kilkukrotnie większa skala obciążenia. Tym bardziej że system subwencji wyrównawczej nigdy nie został skorygowany tak, jak wnioskowaliśmy.

Aleksandra Mendryk: Wszyscy zmagają się z tymi samymi problemami. To kwestia nie tylko nowych postępowań, lecz także umów, które zawarliśmy dawno temu. Przychodzą inwestorzy z wnioskiem o rewaloryzację. Jeżeli zwiększymy budżet na daną inwestycję, będą pytania dlaczego, a jak zrezygnujemy, to pojawią się zarzuty, że sobie nie poradziliśmy. Mniejsze dochody bieżące, z drugiej strony inflacja, obsługa długu – to wszystko razem nie tworzy dobrych warunków do inwestowania.

Dariusz Mejszutowicz: Z perspektywy giełdy i rynku kapitałowego uważam, że samorządu jest za mało na giełdzie. A zainteresowanie jest: dostaję masę pytań od inwestorów, jak kupić obligacje samorządowe. Popularne są obligacje dla samorządów, ale one i tak ostatecznie trafiają do portfeli banków. W Polsce dominuje rynek obligacji na WIBOR. Ale uruchomiliśmy z Bankiem Światowym trzy rodzaje nowych obligacji: zielone na transformację ekologiczną – zieloną, te już działają, ale mamy w zanadrzu obligacje socjalne oraz na zrównoważony rozwój. Ten rynek jest często spotykany na Zachodzie, wart 300 mld dolarów. Bank Światowy będzie finansował całe to przedsięwzięcie, nie zostawi samorządu czy spółki samej sobie, oferując cały pakiet rozwiązań. W tym roku, w drugiej połowie, chcemy stworzyć program pilotażowy dla samorządów. To sposób na finansowanie długoterminowych obligacji. Będzie tu też dużo inwestorów globalnych.

Zdzisław Sokal: Żyliśmy do tej pory w środowisku niskich stóp procentowych, ale to ma swoje słabości. Wiadomo, że jak ta sprężyna się naciąga, to odda w drugą stronę. I właśnie to się dzieje. Teraz mamy inflację i musimy się z tym nauczyć żyć. System kontynentalny to finansowanie gospodarki przez sektor bankowy, a ten płaci też za inflację, stąd warto myśleć o innych instrumentach. W polskich warunkach widzimy szczególne niedopasowanie strukturalne finansowania – długie inwestycje finansujemy krótkim pieniądzem. Jak zatem pomóc samorządom? Jednym z rozwiązań obok obligacji są listy zastawne. To instrument znany od dawna – chodzi o finansowanie papierami dłużnymi. Pod zastaw brane są aktywa pracujące pod zastaw przyszłych inwestycji. A publiczny list zastawny można emitować. Jest to we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, co gwarantuje bezpieczeństwo tego instrumentu. Plusem jest to, że daje możliwość inwestowania, z drugiej strony zmniejsza ryzyko niedopasowania strukturalnego. Warto zwiększyć popularność tego instrumentu. Za granicą jest chętnie wykorzystywany. ©℗