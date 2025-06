Od kodu do strategii: dwa filary nowoczesnego cyberbezpieczeństwa

Organizatorzy CYBERSEC 2025 stawiają na kompleksowe podejście, rozumiejąc, że współczesne cyberbezpieczeństwo opiera się na dwóch filarach: zaawansowanych umiejętnościach technicznych i świadomym przywództwie.

Dla specjalistów IT pragnących doskonalić swój warsztat firma Axence przygotowała dwudniowy cykl Admin Days. Pierwszego dnia (11 czerwca) odbędzie się Admin Days Stage, a drugiego (12 czerwca) seria interaktywnych warsztatów. Równolegle, 12 czerwca, firma Dynacon poprowadzi specjalistyczne warsztaty poświęcone bezpieczeństwu technologii operacyjnych (OT). To kluczowy temat w dobie rosnących zagrożeń dla infrastruktury krytycznej i systemów przemysłowych.

Technologia to jednak nie wszystko. Równie ważna jest strategia. Dlatego CYBERSEC, we współpracy z fundacją CISO #Poland, organizuje spotkanie CISO #Poland 2025. To forum wymiany myśli dla szefów cyberbezpieczeństwa z największych polskich firm i instytucji. Inicjatywa ta świadczy o dojrzałości polskiego ekosystemu cybernetycznego, w którym dialog na najwyższym szczeblu staje się fundamentem narodowego bezpieczeństwa.

Prawo w natarciu: jak się nie zgubić w gąszczu regulacji NIS2 i CRA

Jednym z najgorętszych tematów nadchodzącej edycji będzie zgodność z nowymi, rygorystycznymi przepisami. Program forum wprost odpowiada na palące potrzeby rynku, poświęcając tej kwestii dwa odrębne wydarzenia.

Już 11 czerwca gigant technologiczny Honeywell poprowadzi warsztaty dotyczące Cyber Resilience Act (CRA). Zaangażowanie firmy, której produkty podlegają nowym regulacjom, to wyraźny sygnał dla rynku: ustawa o cyberodporności rewolucjonizuje obowiązki producentów sprzętu z elementami cyfrowymi.

Tego samego dnia odbędzie się sesja NIS2/UKSC Demystified prowadzona przez radców prawnych z kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, która ma za zadanie rozwiać wątpliwości dotyczące dyrektywy NIS2 i jej polskiej implementacji. Uczestnicy dowiedzą się, kogo obejmą nowe przepisy i jak skutecznie przygotować swoją organizację na nadchodzące zmiany. Tak duży nacisk na legislację pokazuje, że zgodność z prawem staje się jednym z głównych motorów napędowych dla inwestycji w cyberbezpieczeństwo.

Polskie cybertechnologie na podbój świata

CYBERSEC to nie tylko platforma wymiany wiedzy, lecz także trampolina dla biznesu. Wyjątkowym punktem programu będzie spotkanie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) zaplanowane na 11 czerwca. Inicjatywa ta ma na celu zaoferowanie realnego wsparcia polskim firmom z sektora cyber w ich międzynarodowej ekspansji. To strategiczny sygnał, że Polska chce być nie tylko konsumentem, lec także znaczącym eksporterem zaawansowanych technologii bezpieczeństwa.

Najważniejsze trendy CYBERSEC 2025 w pigułce

Analiza wydarzeń towarzyszących pozwala wyłonić kluczowe kierunki rozwoju branży:

• Dominacja zgodności (Compliance): Regulacje takie jak NIS2 i CRA przestają być teorią, a stają się praktycznym wymogiem biznesowym.

• Dwutorowy rozwój: Branża potrzebuje zarówno ekspertów technicznych z najwyższej półki (warsztaty OT i Admin Days), jak i liderów biznesowych (spotkanie CISO), którzy potrafią zarządzać bezpieczeństwem w skali całej organizacji.

• Ochrona sektorów krytycznych: Bezpieczeństwo technologii operacyjnych (OT) wychodzi z cienia i staje się jednym z głównych priorytetów.

• Budowa narodowego ekosystemu: Inicjatywy takie jak spotkanie z PAIH czy forum CISO #Poland pokazują skoordynowane dążenie do wzmacniania krajowego potencjału i promowania go na arenie międzynarodowej.

Sektor publiczny w centrum uwagi: bezpłatny wstęp na CYBERSEC

Organizatorzy CYBERSEC 2025, podkreślając kluczową rolę współpracy publiczno-prywatnej w budowaniu narodowej cyberodporności, przygotowali specjalną ofertę. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny dla szerokiego grona przedstawicieli sektora publicznego. Z oferty mogą skorzystać między innymi pracownicy administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni służb mundurowych (m.in. Wojska Polskiego, policji, Straży Granicznej), a także członkowie służb specjalnych. Zaproszenie obejmuje również przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, publicznych placówek naukowych i badawczych oraz kadrę zarządzającą w publicznych podmiotach ochrony zdrowia.

To strategiczny gest, który ma na celu ułatwienie dostępu do najnowszej wiedzy i technologii osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Szczegóły dotyczące procesu rejestracji dla uprawnionych grup znajdują się na oficjalnej stronie konferencji – https://2025.cybersecforum.eu/.

Podsumowanie

Wydarzenia towarzyszące CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 to serce konferencji. Oferują one to, czego nie da się w pełni przekazać podczas prelekcji na głównej scenie: specjalistyczną wiedzę, praktyczne umiejętności i możliwość networkingu w wąskich, eksperckich gronach. To właśnie ta różnorodność i głębia tematyczna świadczą o sile i dojrzałości CYBERSEC, czyniąc tę imprezę obowiązkowym punktem w kalendarzu każdego profesjonalisty z branży cyberbezpieczeństwa.

Organizator