CYBERSEC 2025: Odpowiedź na Rosnące Cyberzagrożenia

W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu zagrożeń cyfrowych, CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 pozycjonuje się jako miejsce, gdzie firmy i organizacje mogą znaleźć usługi i produkty niezbędne do zabezpieczenia swojej działalności. Misją konferencji jest nie tylko prezentacja technologii, ale również budowanie świadomości i kompetencji w zakresie cyberodporności. Statystyki są alarmujące: 43% cyberataków jest wymierzonych w małe firmy, z których zaledwie 14% jest w stanie samodzielnie się obronić, a średni czas wykrycia wycieku danych to 197 dni, plus kolejne 69 dni na jego powstrzymanie. CYBERSEC 2025 bezpośrednio adresuje te wyzwania, oferując uczestnikom dostęp do wiedzy i narzędzi pozwalających skutecznie chronić zasoby cyfrowe.

Jubileuszowa, 20. edycja CYBERSEC, odbywająca się pod zaszczytnym patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE, to wyjątkowy moment w naszej historii. W tym roku koncentrujemy się na tworzeniu platformy, która łączy innowatorów, liderów biznesu i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, umożliwiając im prezentację rozwiązań, które kształtują cyfrową przyszłość Europy. CYBERSEC 2025 to coś więcej niż konferencja – to miejsce, gdzie spotykają się wizje i technologie, aby wspólnie budować bezpieczniejszą przyszłość. Naszym celem jest nie tylko analiza zagrożeń, ale przede wszystkim wyznaczanie kierunków rozwoju i wspieranie przedsiębiorstw w adaptacji do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń – Marietta Gieroń, Przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC, Prezes Instytutu Kościuszki

Główne Tematy i Ścieżki Tematyczne: Kształtowanie Bezpiecznej Cyfrowej Przyszłości

Konferencja CYBERSEC 2025 zapowiada intensywny program, który rzuci światło na kluczowe wyzwania i innowacje w cyberbezpieczeństwie. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać czołowych ekspertów i wziąć udział w dyskusjach na tematy kształtujące cyfrową rzeczywistość.

Wśród najważniejszych sesji znajdą się dogłębne analizy dotyczące implementacji regulacji UE, gdzie głos zabierze m.in. Christiane Kirketerp de Viron z Komisji Europejskiej. Palącym problemem cyberprzestępczości finansowej związanej z kryptowalutami (panel w języku polskim) zajmą się eksperci tacy jak dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska oraz Adam Cieślak, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Z kolei Matthias Muhlert, Ambasador CISO ECSO na Niemcy, będzie kluczową postacią w debacie o budowaniu zaufania do AI.

Nowością w programie będą otwarte dyskusje o roli CISO we współczesnej firmie, analizujące, czy jest to "człowiek renesansu" łączący technologię, zarządzanie, biznes i prawo. Poruszony zostanie również krytyczny temat ochrony infrastruktury krytycznej przez centra operacji bezpieczeństwa (SOC).

Nie zabraknie praktycznych prezentacji: Krzysztof Zieliński i (CISO w Euro-net) i Agata Ślusarek przybliżą temat "Deepfake w akcji!", a światowej sławy ekspertka Paula Januszkiewicz (CEO CQURE) omówi "Nowe zagrożenia z perspektywy hakera". Michał Sajdak (Sekurak.pl) zaprezentuje najnowsze cyberataki z demonstracjami na żywo. Ponadto, omówione zostaną kwestie tożsamości cyfrowej w biznesie oraz wspierania europejskich startupów cyberbezpieczeństwa.

Krakowska konferencja to koncentracja wiedzy i doświadczenia czołowych polskich oraz międzynarodowych specjalistów. Wydarzenie dostarczy uczestnikom zarówno strategicznych spostrzeżeń, jak i konkretnych narzędzi do wzmacniania cyberodporności. Pełen program i lista prelegentów dostępne są na oficjalnej stronie CYBERSEC 2025.

Przestrzeń EXPO: Innowacje i Rozwiązania na Wyciągnięcie Ręki

W przestrzeni wystawienniczej EXPO, ponad 100 wystawców i partnerów zaprezentuje najnowsze technologie, produkty i usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. To niepowtarzalna okazja dla przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz sektora mundurowego do bezpośredniego zapoznania się z ofertą rynkową, porównania rozwiązań i nawiązania kluczowych kontaktów handlowych. Strefa EXPO będzie miejscem, gdzie innowacja spotyka się z praktycznym zastosowaniem, a dostawcy będą mogli zademonstrować działanie swoich produktów na specjalnie przygotowanych stanowiskach oraz podczas praktycznych prezentacji na dedykowanych scenach.

W obliczu obecnych wyzwań geopolitycznych budowanie europejskiej suwerenności technologicznej to konieczność. Strefa EXPO na CYBERSEC 2025 w Krakowie to przestrzeń, w której udowadniamy, że Europa – w tym Polska – dysponują własnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. CYBERSEC EXPO to również okazja, by postulat skracania łańcuchów dostaw i wzmacniania współpracy pomiędzy podmiotami z krajów UE mógł po prostu wejść w życie. CYBERSEC to idealnie zaprojektowana platforma do nawiązywania partnerstw i kontaktów - wskazuje Łukasz Gawron, Prezes Klastra #CYBERMADEINPOLAND.

Wydarzenia Towarzyszące: Pogłębiona Wiedza i Networking

CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 oferuje, oprócz prelekcji i targów, bogaty program wydarzeń towarzyszących, umożliwiających pogłębienie wiedzy i networking.

W ramach wydarzenia odbędą się specjalistyczne sesje dla administratorów IT (Admin Days), obejmujące tematykę bezpieczeństwa sieci, deepfake, premierę raportu o zarządzaniu sieciami oraz analizę nowych zagrożeń, a także warsztaty dotyczące ochrony Active Directory i antywzorców bezpieczeństwa. Przewidziano również warsztaty poświęcone diagnostyce jako podstawie bezpieczeństwa w przemyśle (OT/ICS).

Kolejnym punktem będą specjalistyczne warsztaty omawiające praktyczne wyzwania i wymagania rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), skierowane do zespołów DevSecOps, audytu i zarządzania produktami. Planowane jest także ekskluzywne spotkanie liderów cyberbezpieczeństwa z największych polskich organizacji (CISO #POLAND Meeting), podczas którego dyskutowane będą wyzwania legislacyjne (NIS2, DORA, CRA), rozwój sztucznej inteligencji oraz kryptografia postkwantowa.

Dedykowane warsztaty oraz spotkania na wysokim szczeblu koncentrują się na aktualnych zmianach regulacyjnych i technologicznych. Ich celem jest wsparcie organizacji w przygotowaniach do nadchodzących wyzwań, a także prezentacja najnowszych badań i analiz z obszaru cyberbezpieczeństwa.

CYBERSEC to nie tylko merytoryczne panele, prezentacje i warsztaty, ale także przestrzeń do budowania realnych relacji biznesowych. Jednym z najważniejszych punktów programu networkingowego będzie Cybersecurity Business Mixer, który odbędzie się 10 czerwca 2025 r. w TAURON Arenie Kraków. Spotkanie jest dedykowane liderom branży cyberbezpieczeństwa, przedstawicielom administracji oraz inwestorom. To idealna okazja, by w nieformalnej atmosferze nawiązać nowe relacje, wymienić się doświadczeniami i znaleźć partnerów do przyszłych projektów w obszarze cyberbezpieczeństwa. W tym roku organizatorzy udostępnią uczestnikom dedykowane narzędzie matchmakingowe, które pozwoli na wcześniejsze planowanie spotkań oraz optymalizację czasu spędzonego na wydarzeniu. Platforma łączy wystawców, partnerów, inwestorów i uczestników na podstawie ich profilu, potrzeb i ofert, ułatwiając dotarcie do właściwych osób w odpowiednim momencie. Spotkania będą odbywać się w dedykowanej strefie networkingowej, zaprojektowanej z myślą o prowadzeniu merytorycznych rozmów i budowaniu trwałych relacji biznesowych.

Organizator przewidział bezpłatny wstęp dla przedstawicieli: administracji publicznej i samorządowej, służb mundurowych, NGO oraz sektora naukowego. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia https://2025.cybersecforum.eu/.