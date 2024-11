19 listopada w Krakowie miała miejsce uroczysta premiera publikacji „Dusza Europy. Co dzieli i jednoczy nas Europejczyków?”. To zbiór esejów i rozmów z wybitnymi specjalistami z zakresu ekonomii, gospodarki, politologii i kultury, który zachęca do refleksji i dialogu na temat tożsamości europejskiej w obliczu zmieniającej się rzeczywistości.

Wydawnictwo bezpośrednio nawiązuje do motywu przewodniego tegorocznej edycji IX Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, które brzmi „Dusza Europy”. Postępujący eurosceptycyzm, wojna za wschodnią granicą, konkurencja technologiczna ze strony USA, braki surowców, penetracja gospodarki europejskiej przez Chiny – to tylko niektóre z problemów, jakie stanęły na drodze rozwoju Starego Kontynentu w ostatnich latach. W publikacji bolączki współczesnego świata zostały nie tylko opisane, ale również zaproponowano sposoby na ich – choć częściowe – rozwiązanie.

Dusza Europy. Co dzieli i jednoczy nas Europejczyków? odpowiada na potrzebę konstruktywnej rozmowy o przyszłości Europy i Unii Europejskiej. W poszczególnych esejach i rozmowach autorzy analizują, jak doświadczenia historyczne – w tym wojny światowe, upadek komunizmu i współczesne konflikty – wpływają na dzisiejsze europejskie postrzeganie wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka i wspólnotowość. Już w samym wstępie publikacji Jerzy Hausner i Jarosław Kuisz zaznaczają: „[…] Chcemy włączyć się do debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej, do głosów, które widzą sens w podtrzymywaniu europejskiego projektu – właśnie z uwagi na pamięć o tym, co za nami – warto aktywnie włączyć się w myślenie o Europie w globalnym kontekście XXI wieku”.

Podczas premiery Jarosław Kuisz poruszył wiele wątków dotyczących przyszłości Europy, między innymi wspomniał o ciekawej hipotezie o wzmocnieniu Unii Europejskiej przez prezydenturę Donalda Trumpa, na co Kiran Klaus Patel przypomniał, że to, czego „potrzebujemy, to dalsze zjednoczenie Europy”. Olga Wysocka z kolei przestrzegła, że „populiści sięgają po klasyków, po wartości, które łączyły Europę”, a ta potrzebuje „nie integracji ekonomicznej, ale integracji wspólnoty”.

Jerzy Hausner podczas panelu wyraźnie podkreślił jednak, że: „trzeba oddzielać jedność od spójności. Integracja zamykająca polega na budowaniu murów. Myśląc o Europie, musimy zacząć więc myśleć o zasadach tej integracji”. W samej publikacji wyczerpano temat tożsamości i jedności europejskiej, a jednocześnie sprawdzono, co łączy i dzieli Europejczyków w kontekście wyzwań politycznych, gospodarczych i kulturowych.

Autorzy zwracają uwagę na potrzebę redefinicji UE i jej strategii, by sprostać globalnym wymaganiom, podkreślając, że budowa jedności europejskiej wymaga dialogu kulturowego i przemyślenia mechanizmów integracji. Także to zostało podkreślone podczas panelu podsumowującego premierę książki.

Grono autorów zasilili: Ash Amin, Marek Belka, Emil Brix, Pierre Buhler, Włodzimierz Cimoszewicz, Bernard Guetta, Jerzy Hausner (red.), Jarosław Kuisz (red.), Kalypso NicolaÏdis, Kiran Klaus Patel, Krzysztof Pomian, Adam Daniel Rotfeld, Radosław Sikorski, Magda Vášáryová, Karolina Wigura, Olga Wysocka.

Wydawcami publikacji jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Kultura Liberalna.

Całość publikacji znajduje się na stronie internetowej: https://hub.oees.pl/.