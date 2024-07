Już prawie dwie dekady Polska Organizacja Turystyczna wraz z Lang Team promuje nasz kraj, pokazując milionom widzów na całym świecie piękne polskie krajobrazy oraz wyjątkowe atrakcje turystyczne. W tym roku w dniach 12-18 sierpnia odbędzie się już osiemdziesiąta pierwsza edycja Tour de Pologne, należącego do grona najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich na świecie.

Misją Polskiej Organizacji Turystycznej jest m.in. wspieranie ważnych dla polskiej turystyki i gospodarki projektów sportowych, a takim z pewnością są stojące na najwyższym poziomie wydarzenia organizowane przez Lang Team. Tour de Pologne to ogromne sportowe przedsięwzięcie logistyczne, o międzynarodowym prestiżu i znakomitej oprawie medialnej. Dzięki temu, wszystkie miasta, przez które przejeżdża peleton, mają szansę zaprezentować swoje najwspanialsze atrakcje szerokiej grupie odbiorców w Polsce i na świecie, zachęcając tym samym do podróży turystycznych, których celem będzie właśnie Polska. Partnerstwo z Tour de Pologne doskonale wpisuje się w strategię Polskiej Organizacji Turystycznej przebiegającą pod hasłem „Poland. More than you expected” – „Polska. Więcej, niż się spodziewaliście”, której celem jest promocja polskiej oferty turystycznej poprzez zaskoczenie odbiorców różnorodnością oraz bogactwem nieoczywistych atrakcji naszego kraju. Wyścig Tour de Pologne to nie tylko wspaniałe międzynarodowe święto kolarstwa. Przedsięwzięcie to stanowi bowiem znakomitą okazję do promowania niezwykłych walorów turystycznych Polski, a także naszej kultury, której nieodłącznym elementem jest wspaniała polska gościnność- powiedział Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tegoroczny Tour De Pologne przebiegał będzie zgodnie z następującymi etapami:

12.08.2024 Wrocław – Karpacz

13.08.2024 Mysłakowice – Karpacz (jazda indywidualna na czas)

14.08.2024 Wałbrzych – Duszniki Zdrój, COS

15.08.2024 Kudowa Zdrój – Prudnik

16.08.2024 Katowice – Katowice

17.08.2024 Wadowice – Bukovina Resort

18.08.2024 Kopalnia Soli „Wieliczka” - Kraków

81. Tour de Pologne będzie wyjątkowo ekscytujący. Trasa Wyścigu została opracowana, tak by w ciągu siedmiu dni rywalizacji, każdy z kolarzy miał szansę wykazać się w swojej ulubionej dziedzinie. Zarówno kolarze specjalizujący się w jeździe na czas, sprintach z peletonu czy zawodnicy lubiący wyścigi po pagórkach będą mieli szansę na wygraną. Wyścig zakończy się tradycyjnie w Małopolsce. Mówimy, że Kraków jest dla Tour de Pologne tym, czym Paryż dla Tour de France i chcemy utrzymać taką tradycję – powiedział Czesław Lang o finałowym etapie 81. Tour de Pologne, który rozpocznie się przed Kopalnią Soli „Wieliczka”.

Warto wspomnieć, że dniach 28 do 30 czerwca 2024 r odbyła się druga edycja organizowanej przez Lang Team rywalizacji kolarek z całego świata Tour de Pologne Women. Trasa Wyścigu w całości przebiegała po drogach województwa lubelskiego, ukazując wyjątkowość tego regionu.

Tour de Pologne Kobiet to powrót do kobiecego ścigania w naszym kraju po latach przerwy. Pierwsza edycja wyścigu została zorganizowana przez Lang Team w 2016 roku. Kolarstwo kobiet rozwija się bardzo dynamicznie i jest przy tym niezwykle emocjonujące. Dodatkowo polskie kolarki od dawna spisują się w najważniejszych wyścigach znakomicie i uwadniają, że można na nie liczyć.

Wyścig rozpoczął się 28 czerwca od jazdy indywidualnej na czas w Lublinie. Dystans był krótki (4,5 kilometra), ale bardzo wymagający i selektywny. Drugi etap o długości 136 km prowadził z Krasnegostawu do Kraśnika, zaś po drodze kolarki przejechały m.in. przez Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. W niedzielę, 30 czerwca peleton wyruszył na ostatni etap zmagań spod Hotelu Arche Nałęczów i po 103 kilometrach jazdy trzydniowa rywalizacja zakończyła się

w malowniczym Kazimierzu Dolnym. Na pagórkowatych rundach najlepiej poradziły sobie Holenderki. Scarlett Souren wygrała etap i klasyfikację najaktywniejszych zawodniczek LOTTO, a Laura Molenaar obroniła żółtą koszulkę liderki klasyfikacji generalnej ORLEN. Holenderska ekipa VolkerWessels, w której ścigają się obie zawodniczki, została też najlepszą drużyną całego wyścigu. Trzecia na mecie ostatniego etapu była Kaja Rysz z reprezentacji Polski, z kolei w klasyfikacji końcowej wyścigu trzecie miejsce zajęła Katarzyna Wilkos.

W Tour de Pologne Women wystartowało 18 zespołów – reprezentacje narodowe Polski, Danii i Ukrainy oraz 15 drużyn m.in. z krajów o tak bogatych tradycjach kolarskich, jak Belgia, Francja, czy Wielka Brytania. Wartym uwagi był też udział wyjątkowego zespołu utworzonego pod egidą Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) – World Cycling Center, w skład którego wchodzą utalentowane zawodniczki, które w swoich krajach nie mają możliwości skorzystania z nowoczesnych metod szkoleniowych oraz startów w międzynarodowej rywalizacji.