W poprzedniej edycji EKS wzięło udział 2,8 tys. gości, z których niemal 1 tys. osób stanowili samorządowcy. Wśród nich było m.in. 71 prezydentów, 186 burmistrzów, 113 starostów i 176 wójtów.

Na EKS w 2025 r. było także wielu przedstawicieli administracji centralnej, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, czy Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kongres to także największa międzynarodowa konferencja o tematyce samorządowej – w ubiegłym roku uczestniczyło w niej ponad 450 gości z zagranicy. Reprezentowali 40 krajów, głównie z Europy, ale także z Azji i Ameryki.

Konferencja w 2025 r. miała także rekordową liczbę ponad 160 partnerów, w tym firm, instytucji, stowarzyszeń i mediów. Tak duża reprezentacja wszystkich sektorów umożliwiła szeroką wymianę doświadczeń i kontaktów między liderami samorządów, administracji centralnej oraz biznesu. Według organizatorów EKS dowiódł, że samorządy są nie tylko fundamentem, ale także kluczowym motorem rozwoju w dobie globalnych wyzwań. Partnerzy, pytani o powody zaangażowania, podkreślali przede wszystkim liczną obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, udział osób i instytucji wpływających na kierunki rozwoju europejskiej samorządności oraz aktualność, różnorodność i wagę poruszanych tematów.