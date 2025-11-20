HackNation 2025 to inicjatywa, która po raz pierwszy w tak szerokiej skali połączy młodych polskich innowatorów z instytucjami publicznymi. Uczestnicy hackathonu zmierzą się z wyzwaniami przygotowanymi przez ministerstwa i instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa. Celem wypracowanych rozwiązań ma być poprawa jakości usług dla obywateli, jak i funkcjonowania administracji publicznej. Najlepsze zespoły otrzymają realne wsparcie we wdrożeniu ich pomysłów, np. w urzędach czy istniejących aplikacjach, z których korzystają miliony obywateli.

– HackNation 2025 to nie kolejny konkurs na pomysły „do szuflady”. To most łączący polskie talenty technologiczne z administracją – mówi wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński. – Dajemy młodym ludziom wyzwania z jakimi rzeczywiście mierzy się państwo oraz kanał, dzięki któremu ich rozwiązania mogą trafić do obywateli i wesprzeć sektor publiczny – dodaje wiceminister.

Od AI w walce z przemytem po lokalizację punktów sprzedaży

Każde z wyzwań odpowiada na konkretne potrzeby administracji. Pula nagród za każde zadanie to 25 000 zł - na rozwój projektu, walidację lub dalsze prace. Wśród zadań znalazły się m.in.:

„Cyfrowy nieśmiertelnik” Państwowej Straży Pożarnej – technologia zwiększająca bezpieczeństwo strażaków.

“Chmura pod kontrolą” Centralnego Portu Komunikacyjnego - na podstawie zestawu specjalistycznych danych uczestnicy mają stworzyć algorytm usprawniający strukturę ruchu powietrznego.

„Scenariusze jutra” Ministerstwa Spraw Zagranicznych – rozwiązanie do prognozowania zmian geopolitycznych i społecznych.

„Odnalezione zguby” Ministerstwa Cyfryzacji – system przyspieszający odzyskiwanie zagubionych przedmiotów dzięki otwartym danym.

„Zobacz to, czego nie widać” Jastrzębskiej Spółki Węglowej – połączenie analizy obrazu i danych dla przemysłu wydobywczego.

Zadania KAS: „Wyszukiwarka anomalii” do analizy plików na granicy oraz projekt wspierający nadzór nad legalnością zakładów wzajemnych online.

- Prawa autorskie będą przekazywane wyłącznie w przypadku tych zwycięskich projektów, które wymagają tego do ich wdrożenia. Chcemy mieć możliwość legalnie rozwijać rozwiązania, które trafią do użytku publicznego. Nie wszystkie zadania będą tego wymagały – w wielu przypadkach twórcy zachowają pełnię praw do swoich projektów. Wszystko będzie jasno opisane w regulaminie przed startem wydarzenia - wyjaśnia Krystian Olchowik, dyrektor Departamentu GovTech w Ministerstwie Cyfryzacji.

HackNation 2025 odbędzie się w dniach 6–7 grudnia 2025 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Bezpłatna rejestracja trwa do 30 listopada przez stronę www.hacknation.pl. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie oraz dojazd z 15 miast w Polsce.

Dziennik Gazeta Prawna jest partnerem medialnym wydarzenia.