Forum Rynku Spożywczego i Handlu gromadzi co roku liderów i decydentów sektora spożywczego, handlowego i HoReCa, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli organizacji branżowych, świata nauki i administracji publicznej. To jedno z nielicznych miejsc, gdzie w jednym czasie spotykają się przedstawiciele całego łańcucha wartości – od rolnictwa i przetwórstwa po handel detaliczny i nowe technologie.

Debata inauguracyjna „Smart food, bezpieczeństwo żywnościowe, silna gospodarka” otworzy cykl dyskusji o roli sektora spożywczego jako filaru gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego. Uczestnicy poruszą temat konkurencyjności polskich firm wobec europejskich liderów oraz potrzeby deregulacji dla rozwoju FMCG. XVIII edycja forum odbędzie się 17–18 listopada 2025 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Rejestracja trwa do 14 listopada.

Strategie – między bezpieczeństwem a rozwojem

Uczestnicy porozmawiają o roli sektora spożywczego w zapewnianiu stabilności gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Eksperci zastanowią się, jak wzmacniać pozycję polskich producentów na rynkach międzynarodowych i czy rodzimi liderzy mają dziś szansę stać się europejskimi czempionami. W centrum uwagi znajdą się też zrównoważone modele biznesowe, inwestycje w strategie ESG oraz konsolidacja rynku. Zaplanowano także serię debat o gospodarce obiegu zamkniętego, systemie kaucyjnym, PPWR i ROP.

Innowacje – siła polskiego przemysłu spożywczego

Drugim filarem forum będą rozmowy o technologiach zmieniających sposób wytwarzania i dostarczania żywności. Uczestnicy przyjrzą się wpływowi automatyzacji, cyfryzacji i robotyzacji na wydajność firm, omówią potencjał współpracy nauki z biznesem oraz zaprezentują przykłady wdrożeń, które przyniosły oszczędności i przewagi konkurencyjne. Dyskusje będą dotyczyć także komercjalizacji wyników badań i naukowych odkryć. Dodatkowo wybrzmią kwestie przywództwa i zarządzania zmianą w sektorze FMCG.

AI w fabryce i na zapleczu handlu – nowa era efektywności

Sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów i integracja kanałów sprzedaży to tematy, które w 2025 roku zdominują debatę o przyszłości handlu. Eksperci pokażą, jak AI wspiera produkcję, logistykę, prognozowanie popytu i komunikację z klientem, a także jak zmienia strategie marketingowe i modele zakupowe. Dyskusje będą dotyczyć również nowej generacji e-commerce – od omnichannelu po live commerce – oraz kompetencji przyszłości, które pozwolą ludziom i technologiom współdziałać w jednym, inteligentnym ekosystemie biznesowym.

Konsumenci ery algorytmów

Uczestnicy forum przyjrzą się również zmianom postaw i wartości konsumentów – od potrzeby zdrowej żywności i transparentnych etykiet po oczekiwanie personalizacji i wygody. Omówione zostaną megatrendy, które do 2030 r. zdefiniują rynek spożywczy.

Znamienite grono ekspertów

XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu ponownie przyciąga nazwiska, które definiują przyszłość branży. Swój udział potwierdzili między innymi zarządzający największymi koncernami spożywczymi i handlowymi, przedstawiciele instytucji publicznych oraz eksperci, których decyzje i opinie mają realny wpływ na kształt sektora food & retail w Polsce.

Tradycyjnie częścią forum będą także uroczysta Gala Food & Retail Awards oraz finał konkursu Dobry Produkt 2025.