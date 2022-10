W 2021 r. wypłaciliśmy ponad 41 mld zł odszkodowań i świadczeń. Zlikwidowaliśmy ponad 7,5 mln szkód majątkowych, czyli ponad 20 tys. dziennie. To jednak nie wyczerpuje roli ubezpieczeń w gospodarce. Wpływ ubezpieczycieli na polskie PKB to ok. 60 mld zł, co stanowi 2,25 proc. Jesteśmy drugim komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji. Na koniec 2021 r. zakłady ubezpieczeń zainwestowały w obligacje skarbowe 85,6 mld zł. Ulokowaliśmy też 16,1 mld zł aktywów w akcje spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Z tytułu podatku dochodowego wpłaciliśmy do budżetu państwa w 2021 r. 1,2 mld zł.