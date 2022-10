Think Agile – pojęcie obejmujące wszelkie działania podejmowane przez firmy, by elastycznie i skutecznie reagować na błyskawicznie zmieniającą się rzeczywistość oraz właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku, będzie przewodnim tematem 15. Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o tym, jak radzić sobie z inflacją i ze wzrostem cen, o ekoprodukcji i gospodarce cyrkularnej, rosnącym znaczeniu produkcji roślinnej żywności oraz o tym, co czeka branżę hotelarską i gastronomiczną. W dwudniowej konferencji wezmą udział najważniejsi producenci, dostawcy i liderzy rynku handlowego, a także przedstawiciele rządu i organizacji branżowych.