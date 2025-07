Mniej ofert pracy, wyższe bezrobocie

Czerwiec przynosi zwykle obniżkę liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Ze zwyżką mieliśmy do czynienia pierwszy raz od 2020 r. i początku pandemii. Nowo zarejestrowanych bezrobotnych było tym razem najmniej od 2021 r. Zwiększenie ich liczby wiązało się z faktem, że wykreśleń z rejestrów było wyraźnie mniej niż w przeszłości: wynik na poziomie nieco ponad 70 tys. odstaje nawet od czerwca 2020 r., kiedy wyrejestrowań naliczono ponad 90 tys. Słabość rynku pracy pokazują statystyki ofert, jakie trafiają do urzędów. Tym razem było ich 33 tys. Rok wcześniej ich liczba była trzy razy wyższa. ©Ⓟ

Rząd najlepszym klientem banków

Akcja kredytowa stopniowo nabiera tempa, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw. Ich zadłużenie w bankach (liczymy kredyty i wyemitowane papiery dłużne) było w czerwcu o 32 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Należności banków od klientów indywidualnych rosną w skali roku o ok. 20 mld zł. A zadłużenie sektora rządowego rośnie w skali roku w tempie wyraźnie przekraczającym 100 mld zł. Wartość samych dłużnych papierów skarbowych w lipcu ma szansę przekroczyć 700 mld zł (na koniec czerwca brakowało nieco ponad 8 mld zł). Z czego to się bierze? Sfinansowanie rekordowo wysokiego deficytu budżetowego wymaga wypuszczania na rynek rządowych papierów dłużnych w dużej skali. A podatek bankowy zachęca instytucje finansowe do kupowania obligacji, bo od nich – w przeciwieństwie do zwykłych kredytów – podatku płacić nie trzeba. ©Ⓟ

Mniejsza aktywność mieszkaniówki

Od 2013 r. to deweloperzy oddają do użytku więcej lokali niż prywatni inwestorzy, którzy decydują się na budownictwo indywidualne. Ale łączna powierzchnia lokali zrealizowanych w tej ostatniej formule przez cały czas jest wyraźnie większa niż całkowity dorobek deweloperów. Powierzchnia oddanych od stycznia do czerwca lokali w ramach budownictwa mieszkaniowego wyniosła 4,7 mln mkw. (przeciętnie 142 mkw.). Wynik deweloperów: 3,5 mln mkw. (średnia: 62 mkw.). Pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń z projektem) było w pierwszej połowie tego roku 121 tys., o 16 proc. mniej niż rok wcześniej. U deweloperów był niemal 26-proc. spadek. Za to u inwestorów indywidualnych mamy ożywienie (liczba pozwoleń lub zgłoszeń wyższa o 6 proc.), co można wiązać z planowanymi zmianami w zasadach wydawania warunków zabudowy. ©Ⓟ