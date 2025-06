/> />

Bankierzy pragną złota

Banków centralnych inwestujących w kruszec jest więcej, natomiast zasoby w ich posiadaniu malały od końcówki lat 60. – kiedy załamał się system sztywnych kursów walut, a Stany Zjednoczone odeszły od pokrycia dolara w złocie – do początków drugiej dekady XXI w. Od tego czasu systematycznie rosną. Już przekraczają 35 tys. ton (choć to nadal mniej niż w szczytowym okresie) i zapewne nadal będą się zwiększać. Jak wynika z ankiety Official Monetary and Financial Institutions Forum wśród kilkudziesięciu banków centralnych, to o złocie najczęściej mówi się w kontekście aktywów, w które zaangażowanie będzie się zwiększać w perspektywie najbliższych 5–10 lat. ©Ⓟ