Spośród krajów naszego regionu słabiej niż Polska w ocenie wiarygodności ekonomicznej na koniec 2023 r. sporządzonej przez ekspertów pod auspicjami Open Eyes Economy Summit prezentują się jedynie Węgry.

Wiarygodność pod kreską

Wypadliśmy nieco lepiej niż rok wcześniej, ale wciąż poniżej długookresowej średniej. Finalny wynik – powstający na bazie kilkudziesięciu różnych wskaźników – jest na minusie, przy czym w podobnej sytuacji są również inne brane pod uwagę kraje. Indeks Polski ciągnie w dół zwłaszcza stan polityki fiskalnej – wypadliśmy pod tym względem zdecydowanie najgorzej (mimo że Rumunia została objęta procedurą nadmiernego deficytu już kilka lat temu, my dopiero w tym roku). Najlepiej (i lepiej niż w innych krajach) oceniono u nas jakość usług publicznych oraz stabilność pieniądza i systemu finansowego.

Ubóstwo rośnie

Jak wynika z nowych danych Eurostatu, odsetek Polaków deklarujących, że z trudem wiążą koniec z końcem, w 2023 r. poszedł w górę do 15,8 proc. z 15,5 proc. w 2022 r. Był to drugi z rzędu rok wzrostu. Wcześniej (dostępne są dane od 2010 r.) notowaliśmy systematyczny progres w redukcji ubóstwa, który pod koniec ubiegłej dekady pozwolił nam znaleźć się poniżej średniej unijnej. Spośród państw członkowskich najsłabiej wypada Grecja, gdzie o problemach z dotrwaniem do pierwszego mówi dwie trzecie ankietowanych. W drugiej od końca Bułgarii jest to mniej niż jedna trzecia. Wśród państw zachodnioeuropejskich wyższy niż u nas poziom subiektywnego ubóstwa zanotowano w Portugalii (prawie 23 proc.), Hiszpanii (22 proc.), we Francji (20 proc.) i we Włoszech (18 proc.).

Osobiście lepiej, choć w kraju gorzej

Listopad przyniósł pogorszenie obliczanego przez Główny Urząd Statystyczny bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, a wskaźnik wyprzedzający jest na podobnym poziomie jak miesiąc wcześniej. Oba dotknął jednak regres w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r. Mocniej spadł wskaźnik wyprzedzający. Indeksy są obliczane na podstawie wyników ankiety dotyczącej oceny sytuacji gospodarstw domowych, sytuacji kraju, trendów cenowych, rynku pracy, ważnych zakupów czy oszczędzania. W porównaniu z październikiem najbardziej pogorszyły się odczucia dotyczące perspektywy wzrostu bezrobocia i zmiany sytuacji całego kraju. Ale ocena sytuacji respondentów lekko się poprawiła. W górę poszły też oceny możliwości robienia zakupów i oszczędzania.