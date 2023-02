Niestety, realizm polityczny ma to do siebie, że zachęca do dziwactw intelektualnych. Anno Domini 2022 tworzył wymyślne teorie mające odepchnąć od mózgu straszną prawdę – że Putin wybrał wojnę, by odbudować imperium rosyjskie. Do początków 2023 r. „realiści” wyprodukowali niezliczoną liczbę narracji mających zniechęcić narody Europy do wspomagania Kijowa zaatakowanego, na rympał i na chama, przez Rosję. Zatem, słyszeliśmy, że Putin zaraz wojnę wygra i nie ma się co mieszać w „tamte sprawy”.