Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie przedłużające obowiązujące do 31 sierpnia 2025 r. zasady organizacji zajęć w szkołach oraz czasu pracy nauczycieli do 30 września 2025 r.
Weto Prezydenta RP do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy utrudniło organizację zajęć w polskich szkołach, wprowadzając niepewność w realizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą będącymi obywatelami Ukrainy. Działania Minister Edukacji Barbary Nowackiej gwarantują, że nowy rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się bez chaosu i z zachowaniem ciągłości obowiązujących rozwiązań prawnych.
Rząd pilnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które pozwolą na utrzymanie części przepisów dotyczących organizacji zajęć i czasu pracy nauczycieli po 30 września 2025 r. na kolejne miesiące, zapewniając stabilność w funkcjonowaniu szkół i zapewnieniu edukacji dzieciom uchodźczym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2025 r.
