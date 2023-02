Żeby wprowadzić do organizmu pacjenta specjalne nanowłókna, pomagające w o wiele szybszym leczeniu, konieczna jest operacja, która - jak każdy tego typu zabieg - zawsze niesie za sobą ryzyko. - Materiał trzeba implantować w ciele chorego, bo włóknina przypomina cienkie płótno, choć oczywiście z dużo cieńszymi nitkami - tłumaczy dr inż. Paweł Nakielski z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Jego zespół postanowił to zmienić - i opracował metodę, dzięki której do podania nanowłókien wystarczy najzwyklejsza strzykawka.

Innowacja zaczyna się już podczas procesu wytwarzania. Tradycyjnie nano włókna powstają podczas zetknięcia roztworów polimerów z wysokim napięciem - wtedy tworzy się włóknina. Tak jest i tu. Ale potem, i to nowość zaproponowana przez zespół dr. Nakielskiego, do akcji wkracza laser femtosekundowy (femtosekunda to jedna biliardowa sekundy), który precyzyjnie wycina w uzyskanym materiale tzw. mikrorusztowania i robi w nich miniaturowe otwory. Tak przygotowane nanowłókna (są jedynie pięć razy większe od komórek ludzkiego ciała) da się umieścić w zwykłej strzykawce, by potem za pomocą cienkiej igły wprowadzić je w okolice chorego miejsca. Co potem? Jak tłumaczy dr Nakielski, do mikroskopijnych otworów dostają się komórki naszego ciała i zaczynają np. obudowywać tkankę kostną - w ten sposób można „łatać” ubytki bez interwencji chirurgicznej. Ten proces przebiega więc podobnie, jak przy odbudowie rafy koralowej - gdy koralowce osadzają się na zatopionych statkach, które potem stają się elementem rafy i zostają zasymilowane przez te organizmy. Tak samo i tu, mikrorusztowania, po obudowaniu przez komórki tkanki, stają się same częścią naszego organizmu, z tą niewielką różnicą, że powoli się rozpuszczają, dając więcej miejsca powstającym komórkom.