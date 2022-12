Wśród tego mroku pojawiają się jednak przebłyski światła. W latach 2021 i 2022 wzrost gospodarczy nieznacznie się zwiększył, do czego przyczyniły się ożywienie po pandemii i wyższe ceny ropy. Lagos, stolica handlowa, aż kipi od start-upów. W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. nigeryjskie start-upy zebrały ponad dwa razy więcej środków niż w analogicznym okresie 2021 r. Nollywood, lokalna odpowiedź na Hollywood , produkuje ok. 2,5 tys. filmów rocznie i jest drugim co do wielkości przemysłem filmowym na świecie pod względem produkcji. Nigeryjscy muzycy, od Burna Boya po Wizkida, wypełniają stadiony na całym świecie.