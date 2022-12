Szybko będzie również następować rozwój prywatnych lotów kosmicznych. SpaceX chce wysłać japońskiego miliardera Yusaku Maezawę w przelot obok Księżyca na pokładzie załogowej wersji swojego ogromnego Starshipa - ma to być nowy, ambitny statek kosmiczny, który jest zapowiedzią obniżki kosztów podróży w kosmos. Jeśli misja Maezawy pod nazwą „dearMoon” dojdzie do skutku, planuje on zabrać ze sobą w podróż nawet ośmiu pasażerów.