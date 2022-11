Propozycja składa się z dwóch elementów. Chodzi tu – mówiąc najbardziej ogólnie – o pogodzenie ognia z wodą. Po pierwsze, piszą ekonomiści, na poziomie europejskim powinna zostać ustalona maksymalna cena gazu, której przekraczać nie wolno. Musi być ona na tyle wysoka, żeby nie wplątywać (w większości państwowych) koncernów energetycznych w sytuację, w której będą musiały być ratowane z publicznych pieniędzy. Ten limit konieczny jest także po to, by nie pchać w górę rosnącej inflacji, na którą w Europie składa się dziś głównie właśnie wzrost cen energii. Po drugie, interwencja w maksymalną cenę gazu nie może prowadzić do energetycznej rozrzutności. Kraje powinny więc zużycie gazu ograniczać. Ponadto muszą zostać ustalone unijne normy gazowych oszczędności, których państwa powinny się trzymać. Chodzi przecież o to, żeby popyt na gaz był stale trzymany w ryzach. Zwłaszcza w sytuacji, w której polityka cenowa Gazpromu, a następnie wybuch wojny na Wschodzie wywindowały ceny surowca do rekordowych poziomów. Teraz gra zaś toczy się o to, by kraje Europy nie przyczyniały się do tego procesu ponad konieczną miarę.