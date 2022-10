Na przykład chodzi o wypracowanie bezpiecznego modelu nowych wskaźników referencyjnych do kredytów o zmiennej stopie procentowej. To zadanie, które nie może odbywać się bez współpracy regulatorów, banków i ustawodawcy. Kolejne wyzwanie to wypracowanie modelu udzielania kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową. To też w oczywisty sposób musi się dziać w pewnym konsensusie prywatno-publicznym. Jest wiele innych tematów o być może mniejszej wadze finansowej, ale także o daleko idącym wpływie społecznym. Mam na myśli np. techniczne kwestie dotyczące konstrukcji wielu typów umów pomiędzy bankami a klientami.