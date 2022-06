Dobiegła końca dziewiąta edycja konkursu „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”, do udziału w którym zaprosiliśmy polskie uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. Od 28 stycznia w Magazynie DGP opisywaliśmy wynalazki nominowane przez naszą redakcję do nagrody głównej. Jest nią 30 tys. zł dla zespołu, który pracował nad zwycięskim wynalazkiem, ufundowane przez Mecenasa Polskiej Nauki - firmę Polpharma oraz kampania promocyjna dla uczelni lub instytutu o wartości 50 tys. zł w mediach INFOR PL SA (wydawcy Dziennika Gazety Prawnej) ufundowana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 czerwca na gali finałowej podczas Kongresu 590. Strona internetowa konkursu: eureka.dziennik.pl

Kapituła konkursu „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki” przyznałanaukowcom z Wrocławia i Gdańska za montowany w oczyszczalniach ścieków układ unieszkodliwiający antybiotyki, który nie pozwala im przedostać się do środowiska , co ogranicza zjawisko wielolekooporności wśród drobnoustrojów.

To, że używamy za dużo antybiotyków nie podlega dyskusji. Leczymy się nimi (nawet gdy nie trzeba), podajemy je zwierzętom zarówno chorym, jak i zdrowym (prewencyjnie, żeby nie chorowały), w dodatku karmimy je nimi, żeby szybciej nabierały masy. Efekt jest taki, że coraz więcej niezutylizowanych antybiotyków trafia na wysypiska lub do ścieków. I nawet jeśli wszystkie te ścieki przejdą przez oczyszczalnie, antybiotyki i tak trafią w końcu do rzek i jezior, bo żadna konwencjonalna oczyszczalnia nie dysponuje skuteczną metodą, by je unieszkodliwić. Zła wiadomość jest taka, że pod wpływem kontaktu z antybiotykiem bakterie zaczynają się przed nim bronić. Jeszcze gorsza, że nieszkodliwe środowiskowe bakterie są w stanie te sposoby radzenia sobie z antybiotykami przekazać wysoce chorobotwórczym drobnoustrojom, które w ten sposób zapewniają sobie oporność na występujące w otoczeniu farmaceutyki. Dobra wiadomość jest taka, że naukowcy znaleźli rozwiązanie tego problemu. Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr hab. inż. Anna Dzimitrowicz, opracował niedrogą, efektywną i w dodatku ekologiczną metodę degradacji antybiotyków z roztworów wodnych z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej.