Najczytelniejszy powód głosowania na PO to ohyda pisowskiego klechistanu… Owszem, są i inne, dobre powody, aby głosować na PiS albo PO, takie wynikające z rozumnej analizy, nie zaś z żółci i fobii. Gdyby jednak ogół wyborców wrzucił bieg spokojnego namysłu, mógłby zauważyć ciekawą ofertę PSL, wzmocnionego kilkoma mieszczańskimi posłami. Mógłby dostrzec próbę innego zdefiniowania polskiej rzeczywistości w wykonaniu partii Razem i jej biurokratycznej przybudówki, SLD. I tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, wyborca mniej rozdygotany, a bardziej pragmatyczny jest wyborcą trudniej sterowalnym przez największe ugrupowania. To dlatego przerażony Kaczyński krzyczał o zamachu w Smoleńsku, a Tusk produkuje hate tweety. Można tym przywódcom wiele zarzucić, ale nie to, że nie rozumieją grozy sytuacji. Polacy i Polki mogą przestać się nienawidzić! Gwałtu, rety!