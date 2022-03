Po pierwsze, znaczenie ma nie tylko fakt dostarczenia informacji, ale i styl, w jakim się to robi. Dla przykładu bankowe komunikaty często są tworzone z wykorzystaniem szablonu z poprzednich obwieszczeń. Z jednej strony ułatwia to przyswojenie informacji, bo do przeanalizowania pozostają detale. Z drugiej, kiedy okoliczności ulegają dużym zmianom, trudno dobrze przekazać nowe intencje starymi słowami. A jeszcze z trzeciej, zmiana szablonu może mylnie sugerować dużą zmianę polityki i otoczenia makroekonomicznego. W 2013 r. prezes kanadyjskiego banku centralnego ogłosił, że za jego kadencji każda informacja udostępniana przez bank będzie pisana na nowo. W tym samym czasie w pozostałych bankach centralnych obserwowano wzrost standaryzacji komunikatów. Michael Ehrmann (Europejski Bank Centralny) i Jonathan Talmi (Bank Kanady) porównali te dwa podejścia. Wskazali, że informacje podane w nowy sposób prowadzą do większej zmienności na rynkach. Efekt był szczególnie widoczny, jeżeli poprzedni szablon był długo używany – wtedy nowa forma wprowadza chaos informacyjny. Nie oznacza to jednak, że polityka Banku Kanady na stałe zwiększyła niepewność. Okazało się, że rynki przyzwyczajają się do stylu komunikacji banku i jeżeli ten systematycznie nie standaryzuje komunikatów, to takie obwieszczenia po pewnym czasie przyjmowane są ze spokojem.