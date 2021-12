„U wrót plebanii drzemie dziad i kasztanami sypie wiatr” – pisał Jeremi Przybora w piosence „Stacyjka Zdrój”. Ten obrazek uspokaja. Wszystko jest na swoim miejscu. I dziad, i plebania, i kasztany. To zdrowa ucieczka. Nie możemy się zadręczać tym, że codziennie, po wyjściu z pracy nie idziemy zbawiać świata. Tak się nie da. Ale mimo to włącza się czasem w głowie refren: „What if God was one of us / just a slob like one of us / just a stranger on the bus / trying to make his way home…” (fraza z przeboju „One of Us” amerykańskiej piosenkarki Joan Osborne mówiąca o tym, co by było, gdyby zabiedzony Bóg jechał autobusem i szukał drogi do domu – red.).