Skrępowanie polskiej polityki zagranicznej jest ceną dobrych relacji z Niemcami w sytuacji, w której nie możemy mieć dobrych relacji z Rosją. Za pan brat z Niemcami jesteśmy też potencjalnie sprawniejsi w Unii Europejskiej. Moglibyśmy mieć inną i skuteczną politykę, gdybyśmy dysponowali takim potencjałem, który umożliwiałby nam budowanie dobrych koalicji bez Berlina. Na razie – a może i zawsze – lepiej z niemieckim wsparciem realizować niektóre polskie interesy, niż bez tego wsparcia tylko o nich grzmieć. Podobnie rzecz ma się z laicyzacją i rządami tęczy. Nie ustawimy na granicy zapory, przez którą prądy epoki nie przejdą do Polski. Możemy robić od rana do nocy rekolekcje, a i tak kolejne nasze dzieci ogłaszać będą kryzys tożsamości płciowej lub wrogość do małżeństw, w skrajnych wypadkach nawet weganizm. Jeżeli aborcja straci albo zyska zwolenników, to stanie się tak zarówno wtedy, kiedy Polska będzie w Unii prymusem, jak i wtedy, kiedy dojdzie do polexitu.