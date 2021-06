Ale są kraje, w których takie reformy udało się przeprowadzić. Należy do nich Finlandia. Najpierw w 1991 r. uchwalono, że w firmach zatrudniających więcej niż 150 osób pracownikom z mocy prawa przysługuje prawo obsadzenia 20 proc. składu zarządu lub rady nadzorczej. Możliwe było też wynegocjowanie z pracownikami alternatywnej formuły wpływania na to, co dzieje się w firmie. Na klasyczny, przewidziany ustawą model zdecydowało się 15 proc. zakładów, kolejne 40 proc. wynegocjowało układy szczegółowe. Oznacza to, że w mniej niż połowie (45 proc.) firm spełniających kryterium pracownicy nie skorzystali z przewidzianych prawem możliwości współdecydowania. Zapewne w wielu przypadkach z powodu oporu pracodawców. Drugie interesujące wydarzenie nastąpiło w 2008 r. Zgodzono się wówczas, by pracownicy współdecydowali o losach także mniejszych przedsiębiorstw. Od tamtej pory mają oni prawo do powołania przedstawiciela w zakładach zatrudniających już co najmniej 20 osób.