Najnowsza trasa będzie obsługiwana we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele od 29 marca 2026 r. Obecnie Wizz Air z lotniska Chopina oferuje sieć 61 tras do 26 krajów.

Firma podkreśliła, że od stycznia do października 2025 r. wykonała niemal 54 tys. lotów z i do Polski, przewożąc ponad 11 mln pasażerów — to o 20 proc. więcej względem tego samego okresu 2024 r.

Przewoźnik przypomniał, że w ostatnim czasie uruchomił osiem nowych tras z Wrocławia i Gdańska. Dodatkowo dwa dni temu Wizz Air ogłosił pięć nowych połączeń z Polski do Podgoricy (Czarnogóra) oraz do Bazylei (Szwajcaria).

Wizz Air to węgierska linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 244 samolotów Airbus A320 i A321.