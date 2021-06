Duda jest przesadnie atakowany za uwagę, że (relatywnie!) niski poziom zachorowań na epidemię mieliśmy także w ubiegłym roku, kiedy szczepień jeszcze nie było. Warto zauważyć, jak daleko był w tej wypowiedzi od innej, tej w sprawie maseczek: „Nie każdy może, nie każdy lubi”. W uwadze o maseczkach jawnie puszczał oko do publiczności – no, tak, jest sporo przesady w tej narracji o niby to wielkiej pandemii, prawda? W refleksji nad szczepieniami (i wyzwaniami epoki) co najwyżej leciutko mrugnął, nie podważając jednak ani grozy pandemii, ani sensu szczepień.

Czy jednak nie mógł po prostu powiedzieć, że szczepienia są bardzo potrzebne i mają prawdopodobnie duży wpływ na to, że jest lepiej? To też nie byłaby wypowiedź na sto procent naukowa ani na sto procent antyszczepionkowa. Byłaby za to zgodna z postępowaniem prezydenta, który przecież sam przykładnie się zaszczepił, zachęcając do tego innych. No, tak, ale prawica w Polsce ma trudnego, bo wiecznie obrażonego, niemniej istotnego sojusznika – prawicowców zdrowo stukniętych (PZS). Takich wrogo nastawionych do niemal wszystkich autorytetów, także prawicowych.