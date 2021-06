Tamte złote lata Platformy Obywatelskiej przyniosły rosnące, krok po kroczku, poczucie bezkarności obozu władzy. Od samego powtarzania pięknych słów Polska nie zrobiła się słodsza. W trudnym do uchwycenia momencie Tusk dał sygnał: przejmujemy, co można, ale raczej dyskretnie niż ostentacyjnie (co, można przy okazji zauważyć, różni jednak czasy Tuska od czasów Kaczyńskiego). A kiedy zbliżały się wybory , zamiast zająć się sobą i starać się być bardziej przekonującym wyborem dla Polaków wciąż pragnących kraju „jak na Zachodzie”, wszystkie własne braki łatano krzykiem „Uwaga! Zły PiS!”.